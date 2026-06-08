Rashford: límite una semana para el Barça y el Bayern entra a negociar

El futuro de Marcus Rashford comenzará a calentarse en una semana. El día 15 de junio expira la opción de compra que tiene pactada el Barça con el Manchester United de 30 millones de euros y no hay señal alguna de que el club blaugrana vaya a activarla. El Barça no renuncia al internacional inglés, pero espera que a partir de ahora se abra un nuevo escenario que pueda abaratar una operación hoy por hoy inviable. Algunos equipos están mirando de reojo a Rashford y el Bayern de Munich ya ha movido ficha para intentar firmarle a partir de la segunda mitad de junio, cuando el Barça ya no tenga poder sobre el futuro del jugador.

Según el periodista alemán Christan Falk, el club bávaro ya ha realizado movimientos tanto con el United como con Rashford para estudiar su traspaso. Están dispuestos a llegar a esos 30 millones de euros, pero exigen una fuerte rebaja salarial del futbolista si quiere vestir la camiseta del Bayern. Por ahora, Rashford escucha pero solo estaría en la predisposición de jugar un año más en el Barça y siempre que el club blaugrana fuera a por él.

Ni Rashford ni el Barça tienen prisa en estos momentos. El extremo desea tranquilidad para jugar el Mundial y el Barça está negociando el fichaje de un '9' y la salida de varios jugadores. A partir de ese encaje de piezas, el nombre de Rashford podría ganar entreros aunque también puede quedar definitivamente descartado. Todo pasaría por la pieza del delantero centro, con Julián Álvarez como gran prioridad, ya que si el argentino firma es muy improbable que el Barça pueda retener a Rahford ni aunque sea en calidad de cedido.

El club blaugrana ha pedido paciencia, una vez cerrado el fichaje de Anthony Gordon. Rashford es consciente de que ha dejado de ser prioridad a pesar de que el club había llegado a un principio de acuerdo por su salario. A partir de ahí se congeló la operación y solo queda esperar a la toma final de decisiones. Por el momento, Rashford y su entorno parecen dispuestos a dejar pasar el tiempo porque su gran prioridad es seguir en el Camp Nou y están convencidos de que podrán arrancar otra cesión al Manchester United.

En el club inglés hay cierto malestar con el Barça y con el jugador porque están dilantando la salida de Rashford, algo que perjudica a la planificación de su plantilla. Querían tener el tema cerrado antes del 30 de junio y están por la labor de avanzar en la negociación con el Bayern dando todo tipo de facilidades. Será el jugador el que tome la decisión final, pero Rashford sigue muy empecinado en seguir jugando en el equipo blaugrana. Un rompecabezas de difícil solución, al menos, a corto plazo.