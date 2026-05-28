Rashford: Límite 15 de junio para el Barça

La operación Marcus Rashford ha quedado absolutamente en el aire tras el fichaje relámpago de Anthony Gordon. Con los números encima de la mesa, el Barça priorizó atar al extremo del Newcastle, con un salario muy inferior al de Rashford y como apuesta clara de presente y futuro. El club blaugrana debe decidir ahora qué hacer con Rashford y tiene como límite el 15 de junio para activar la opción de compra de 30 millones de euros, algo que tienen absolutamente descartado porque su fichaje saldría por un precio demasiado elevado.

El gran dilema que se le abre ahora al Barça es, o bien apostar por la continuidad de Rashford, e ir a por un '9' mucho más asequible y de unas características más del estilo Lewandowski, o prescindir definitivamente del internacional inglés e intentar firmar a un delantero top con Julián Álvarez como gran prioridad. Esa vía tiene sus riesgos ya que en estos momentos el Barça no tiene nada claro que el fichaje pueda acabar bien. Quien estaría prácticamente descartado es el brasileño Joao Pedro, ya que el Chelsea lo ha declarado intransferible.

Lo que es evidente es que si el Barça deja pasar la fecha de la opción de compra de Rashford, el United podría cerrar completamente la puerta al club blaugrana. En Inglaterra aseguran que el interés por Rashford se mantiene y que esta semana pueden darse movimientos, pero el Barça solo contemplaría ahora su continuidad a través de una cesión con opción de compra. Y el futbolista quiere seguir sí o sí en el Camp Nou. Hansi Flick también está satisfecho con su rendimiento, pero también ha priorizado la llegada de Gordon por encima de Rashford.

El entorno de Rashford sigue haciendo fuerza y están dispuestos a forzar al United para que le dejen salir cedido, aunque también es cierto que el fichaje de Gordon ha supuesto un golpe, ya que el United reclama ahora más que nunca cobrar los 30 millones de la opción de compra. Se va a realizar una última negociación para intentar cerrarlo todo antes del Mundial, pero no va a ser nada fácil que la operación llegue a buen puerto tan rápido.

En todo caso, el tiempo juega a favor del Barça porque el United tiene un auténtico marrón encima de la mesa con Rashford. El club no le quiere y el jugador solo quiere jugar en el Barça. Si el inglés continúa, el Barça también tiene claro que solo podría completar ya el ataque con el fichaje de un delantero de bajo coste y ahí hay muchas opciones encima de la mesa.