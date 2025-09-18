Rashford lideró un ataque muy potente

Marcus Rashford fue el jugador elegido el pasado verano por Deco para reforzar la banda izquierda del ataque azulgrana. Quería Hansi Flick más pólvora en ataque, especialmente para cuando tuviese alguna ausencia destacada en la delantera. El inglés cumplió con creces en el gran primer partido de la temporada, un choque que el Barça tuvo que jugar sin Lamine Yamal, lesionado con la selección española y ya ausente ante el Valencia el pasado domingo.

El ex del Manchester United regresaba a su país y decidió el partido con dos grandes goles. Tras una primera mitad en la que estuvo muy participativo, con acciones de mérito, pero sin acierto en la parte final del campo, fue letal en la segunda para enmudecer Saint James' Park. Marcó su primer gol en el minuto 58. Lo hizo de cabeza, aprovechando un buen centro de Koundé. No habían pasado ni diez minutos cuando marcó el segundo del Barça con un zapatazo espectacular desde fuera del área que se coló por la escuadra de Pope.

Rashford, que en la segunda mitad se convirtió en una pesadilla para Trippier con un recital de amagos y ganando casi todas las carreras por velocidad, marcaba sus dos primeros goles con la camiseta del Barça en su vuelta a su país, dejaba bien claro que su incorporación ha sido todo un acierto, que con él hay mucha más pólvora en ataque y que Flick lo tendrá difícil para elegir porque tiene mucho en ataque.

Lewandowski, titular

Uno de los elegibles es Robert Lewandowski, listo ya para ser titular. Se lesionó en pretemporada y fue baja en el Joan Gamper y también en el primer partido de Liga contra el Mallorca. Sus aportaciones ante el Levante y el Rayo Vallecano se limitaron al último cuarto de hora de ambos encuentros. Posteriormente, se fue con su selección y en Polonia explicó que ya estaba preparado para jugar los 90 minutos.

Robert Lewandowski impacta con el portero del Newcastle en un balón aéreo / Valentí Enrich

De vuelta, el buen momento de Ferran Torres hizo que Hansi Flick siguiese confiando en el 'Tiburón' ante el Valencia en la posición de delantero centro. Lewandowski tuvo 22 minutos y los aprovechó mejor que nadie, logrando sus dos primeros goles de la temporada. El polaco, con 37 años, sabe que esta temporada será más dosificado por el entrenador, pero no quería perderse el estreno del Barça en la Champions.

En Newcastle fue por primera vez titular esta temporada, debiendo pelearse con los rocosos centrales locales. Su aliento lo notó en varias ocasiones cuando bajaba a descargar al centro del campo, siendo objeto de varias faltas por detrás. En la primera mitad, una oportunidad. Fue en el minuto 18 tras un centro desde la derecha de Raphinha. El polaco atacó bien el balón, pero topó con Pope, guardameta del Newcastle, que impactó con la cara de Lewandowski en su salida. En la segunda mitad, se le notó algo falto de ritmo, dejando su lugar a Ferran Torres en el minuto 68.