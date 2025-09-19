Rashford lanza un mensaje a Deco y a Laporta: "Quiero seguir muchos años"

Marc Rashford, jugador del Barcelona, lanzó un mensaje directo al barcelonismo y a Deco y a Joan Laporta después de los dos goles que marcó en Newcastle que le sirvieron al Barcelona para llevarse la primera victoria en la primera jornada de la Liga de Campeones. El Barça hacía 19 años que no ganaba fuera de casa su primer partido de la liguilla y fue precisamente un gran recuerdo, pues en esa temporada, la 2006, ganó la Champions en París. Rashford logró un doble espectacular precisamente en su país, ante la atenta mirada de su seleccionador, Thomas Tuchel. Esta actuación ha provocado un alud de críticas a Amorim, el técnico del United que no quiso contar con Marcus en el United.

Justo después del partido, Rashford fue preguntado por su futuro, pues solo tiene un año de contrato con el Barcelona en calidad de cedido. La respuesta fue contundente: "Quiero seguir aquí tantos años como sea posible. Veremos si lo consigo. Solo tengo que concretarme en tratar de hacer mi trabajo y ayudar al equipo de la manera que pueda. Hoy es un muy buen día, pero el fin de semana tenemos que hacerlo de nuevo".

Rashford briló en Inglaterra / SPORT

El jugador agredeció la labor que efectúa en la sombra Hansi Flick, quien le elogió al final del partido: "Siento la confianza de Flick. Sabia que era un entrenador top antes de llegar aquí, pero trabajar con él es un placer. Espero que la buena relación continue toda la temporada". Las palabras dejan entrever cierta prudencia por los diferentes encontronazos que ha tenido el jugador con anteriores entrenadores, especialmente en el United.

El inglés, de 27 años, se deshizo en elogios con sus compañeros, por pertenecer a una plantilla tan especial: "Estoy muy excitado por jugar en este equipo. Estoy muy motivado y determinado. La calidad que tiene este equipo me excita mucho. Es refrescante jugar con estos chicos porque son muy jóvenes, juegan con una confianza y con un entendimiento del juego especial. Lo véis no es fácil jugar aquí, especialmente porque intentan de jugar de la manera que juegan". Concluyó afirmando que “sinceramente jugar en el Barcelona es una experiencia increíble, siempre he sido un gran admirador de este club".

El United, desunido

Mientras en Barcelona se sacan el sombrero con este jugador, en Manchester maldicen a quien le dejó escapar." Amorim dijo que no logró que Rashford viera el fútbol como él lo ve. Rashford ahora juega en el Barcelona y marca en la Champions League, mientras que en el United, con Amorim, tenemos el peor porcentaje de victorias que haya tenido ningún entrenador del United desde la Segunda Guerra Mundial", dicen en Manchester.

Un ex jugador como Nicky Butt, aseguró que "si yo fuera Rubén Amorim, estaría pensando: '¿Qué he hecho dejando marchar a Rashford?'