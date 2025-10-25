Rashford, el 'invitado sorpresa' para el Clásico

Cuando firmó por el Barça a finales de julio, tanto el propio Rashford como la cúpula azulgrana eran conscientes de que aterrizaba con un rol secundario. De revulsivo. El jugador aceptó el préstamos pese a ese asterisco. Su deseo de vestir de azulgrana era tan grande que no le importaba en qué condición fichar. Flick lo había llamado a finales de mayo para explicarle lo que esperaba de él y acerca del proyecto. Y unos días antes de la firma, de que todo se reactivara, de nuevo hubo conversaciones entre ambos.

No ha escondido el técnico alemán a lo largo de estos primeros meses de competición su nivel de satisfacción con el rendimiento de Marcus. El británico, que empezó como se esperaba, con el papel de agitador y entrando en las segundas mitades, de pronto se vio de titular indiscutible por las circunstancias. Y por su rendimiento, claro.

PRESENCIA MUCHO MAYOR DE LO ESPERADO

El atacante cedido por el United, ojo al dato, ha salido de inicio en ocho de los últimos nueve encuentros. Las lesiones de Lewy y Raphinha han catapultado la integración de un futbolista que en Champions acumula cuatro goles en tres partidos tras el último doblete ante Olympiacos. Y que en global suma un global de cinco tantos y seis pases de gol en 12 encuentros (un gol o asistencia cada 72 minutos de juego).

Rashford, sonriente en un entrenamiento / EFE

No ha escondido en ningún momento 'Rashy' que está viviendo un sueño en la Ciudad Condal. Tras su meteórica explosión con los 'red devils' siendo apenas un adolescente, la carrera del internacional inglés se estancó hace ya unos años. Por primera vez, decidió salir de su zona de confort, de la Premier, en busca de relanzar el vuelo. Y Barcelona está resultando, por ahora, el bálsamo que buscaba.

La buena racha goleadora de Rashford sigue ante Olympiacos / Champions

Tal es así que en el partido más seguido del planeta, en el acontecimiento deportivo que más pasiones e impacto levanta, será titular. Rashford tendrá un rol de protagonista en todo un Clásico. A las 16:15, cuando eche a rodar el balón, será uno de los invitados sorpresa a la mesa del encuentro por excelencia de LaLiga. Previsiblemente, con Ferran de vuelta al once actuará como extremo izquierdo.

Oportunidad de oro para el icono británico de seguir mostrándose al mundo y convenciéndose de que está de vuelta y de que va por el camino adecuado. Próxima parada, liarla en territorio vikingo.