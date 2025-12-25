Rashford y su infancia: "Cuando crecí me di cuenta de lo que había pasado mi madre"

Para entender la sensibiliad de Marcus Rashford con colectivos en riesgo de exclusión social y su vertiente solidaria hay que viajar atrás en el tiempo. Unos 25 años. El atacante británico creció en una familia de cinco hermanos (el es el menor, tiene dos hermanos y dos hermanas mayores) que sacó adelante, en solitario, su madre. Melanie Maynard, soltera y pluriempleada, se saltaba comidas para que sus hijos estuvieran los mejor alimentados posibles.

En la casa familiar ubicada en Wythenshawe, un suburbio al sur de Manchester. nunca sobraba nada. Pero Marcus creció feliz y sin ser demasiado consciente de lo que lo rodeaba. “Mi madre nos crio sola, a mis dos hermanos, a mis dos hermanas y a mí. Vivimos todos juntos en la misma casa hasta que mis hermanos se hicieron mayores. Este era nuestro grupo, nuestra familia. Cuando miro atrás me doy cuenta de que teníamos una situación complicada, pero en ese momento, cuando era pequeño, era feliz y era algo normal.

Rashford, el regalo anticipado de Navidad de varias escuelas de Barcelona / FC Barcelona

"No me sentía alguien desgraciado ni que estuviera en un contexto difícil”, nos cuenta en una entrevista exclusiva para SPORT. El ‘14’ tiene algo clarísimo: “Creo que siempre es importante de dónde vienes. Para mí es algo vital, nunca debes olvidar tus orígenes y es algo que siempre tendré muy presente. Da igual dónde llegues en tu carrera o en la vida, eso debe estar en tu cabeza. De dónde vienes es parte de tu identidad”.

SU MADRE, CLAVE

Rashford posa con su madre / AFP

“He ido creciendo y he hablado más con ella sobre todas las situaciones con las que tuvo que lidiar. Me he dado cuenta de que no era nada fácil para ella. Por eso cuando he ido madurando he querido ayudar a otras familias en situaciones similares a la mía. Es mejor echar una mano a una sola familia que no hacer nada”. Para Marcus, la figura de Melanie es un pilar y la tiene en todo siempre presente.