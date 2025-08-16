FC BARCELONA
Rashford, incómodo en un debut "complicado"
Después de ser inscrito in extremis, el delantero inglés protagonizó una primera actuación muy marcada por un contexto de partido que le impidió exhibir sus principales virtudes
Además de Joan Garcia, también debutó el otro gran fichaje del verano: Marcus Rashford. A diferencia del portero catalán, el delantero inglés no fue titular, sino que ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad. No pudo marcar diferencias en un contexto de partido roto y con clara superioridad blaugrana, pero intentó participar y aportar a pesar de estar incómodo sobre el terreno de juego.
Jugar en un equipo como el Barça, con un estilo de juego tan peculiar y único, no es fácil. Y menos para un futbolista que viene de la Premier League. Rashford necesitará unas semanas para adaptarse al juego culé y este sábado pudo comprobarlo de primera mano. Además, las circunstancias del encuentro cuando entró en el 69’ no le ayudaron. El propio Flick lo reconoció en rueda de prensa: “Ha sido complicado para él debutar contra un rival tan hundido y sin espacios”.
En los 22 minutos que estuvo sobre el césped, Marcus intervino 14 veces. Estuvo bien a la hora de conectar con sus compañeros (10/11 en pases, un 91 por ciento de acierto, y dos de ellos clave) y perdió tres veces el esférico. En una aproximación peligrosa con la que podría haberse estrenado, se le escapó el balón.
Esto acaba de empezar. El próximo sábado, contra el Levante en el Ciutat de València, Rashford tendrá una oportunidad para mejorar las sensaciones iniciales.
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Inscripciones al límite
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura