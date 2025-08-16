Rashford, incómodo en un debut "complicado"

Además de Joan Garcia, también debutó el otro gran fichaje del verano: Marcus Rashford. A diferencia del portero catalán, el delantero inglés no fue titular, sino que ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad. No pudo marcar diferencias en un contexto de partido roto y con clara superioridad blaugrana, pero intentó participar y aportar a pesar de estar incómodo sobre el terreno de juego.

Jugar en un equipo como el Barça, con un estilo de juego tan peculiar y único, no es fácil. Y menos para un futbolista que viene de la Premier League. Rashford necesitará unas semanas para adaptarse al juego culé y este sábado pudo comprobarlo de primera mano. Además, las circunstancias del encuentro cuando entró en el 69’ no le ayudaron. El propio Flick lo reconoció en rueda de prensa: “Ha sido complicado para él debutar contra un rival tan hundido y sin espacios”.

En los 22 minutos que estuvo sobre el césped, Marcus intervino 14 veces. Estuvo bien a la hora de conectar con sus compañeros (10/11 en pases, un 91 por ciento de acierto, y dos de ellos clave) y perdió tres veces el esférico. En una aproximación peligrosa con la que podría haberse estrenado, se le escapó el balón.

Esto acaba de empezar. El próximo sábado, contra el Levante en el Ciutat de València, Rashford tendrá una oportunidad para mejorar las sensaciones iniciales.