Cucurella: "A Nico Williams le entró el cagazo de que el Barça no lo inscribiera"

Tras la de Joan Garcia, la de Marcus Rashford será la segunda incorporación del Barça en este mercado de verano. El delantero inglés llegó el domingo a Barcelona, el lunes pasó la revisión médica y este miércoles será presentado. Este martes está previsto que se ponga ya a las órdenes de Hansi Flick y conozca a los que serán sus nuevos compañeros mientras se espera que se haga oficial su cesión.

El jugador llega para aportar profundidad y desequilibrio al ataque azulgrana por la banda izquierda tras el plante de Nico Williams y las dificultades para negociar con el Liverpool por Luis Díaz. Su trayectoria en la Premier League es larga. El inglés es un jugador a quien conoce bien un exazulgrana como Marc Cucurella, que triunfa defendiendo el lateral izquierdo en el Chelsea.

"Es muy rápido y notará la diferencia de ritmo entre las dos ligas. Está acostumbrado a aquella liga y creo que va a hacer bastante faena porque notará esa diferencia", explicó desde su Campus de verano en una entrevista en 'Jijantes'. El jugador catalán se suma así a las voces de otros futbolistas que piensan que la llegada de Rashford al Barça es todo un acierto para el jugador y también para el club azulgrana, caso de Gary Lineker o Rio Ferdinand.

Cucurella, que hace apenas diez días ganó el Mundial de Clubes en Estados Unidos con el Chelsea, habló también de la excelente temporada del Barça de Hansi Flick, ganador de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. "La verdad es que me ha sorprendido mucho su buen rendimiento, no me lo esperaba", valoró el defensa catalán.

Rashford llega al Barça cedido por el Manchester United por una temporada. El club azulgrana se hace con una opción de compra de 30 millones de euros, mientras el jugador se rebaja el sueldo un 15%, percibiendo 14 millones brutos este curso. Si el Barça no hace uso a final de temporada de la opción de compra deberá abonar al club de Old Trafford una indemnización que está por debajo de los cinco millones de euros.

El plantón de Nico Williams al Barça

En la misma entrevista, Cucurella también ha valorado uno de los principales motivos por los que se ha desencallado la llegada de Rashford al Barça: el 'no' de Nico Williams al club blaugrana en el último momento. La opinión del defensa al respecto no dejó indiferente a nadie: “Yo creo que le entró un poco el cagazo de que el Barça no lo inscribiera. No lo sé, eh, pero a mí me da esa sensación”.

Preguntado por qué hubiera hecho él en la situación del extremo navarro, Marc abrió la puerta a actuar de la misma forma. “No lo sé. ¿Y si luego no te pueden inscribir, qué haces? Yo la verdad que, a día de hoy, en este mundo no me fío de nadie”, sentenció.