Rashford se habría abierto a volver al Manchester United: El Barça congela su continuidad

El futuro de Marcus Rashford podría haber dado un giro inesperado en las últimas semanas. Cuando todo apuntaba a su continuidad en el Barça, ahora parece que el club blaugrana ha congelado su fichaje y se abren todas las opciones para un futbolista que ha rendido bien, pero que ha perdido protagonismo en la fase decisiva de la temporada. Desde Inglaterra se apunta ahora que el extremo internacional estaría abierto a la posibilidad de regresar al United en el caso de que el Barça le cierre la puerta. El cambio de entrenador y el nuevo proyecto del equipo inglés podría seducir a uno de los futbolistas más queridos por la afición.

Según apunta 'MG Tv', Rashford ya no cerraría la puerta de un regreso al United, club con el que aún tiene contrato hasta el 2028. La prioridad de Rashford era seguir en el Barça y sus agentes se habían reunido ya varias veces con el club blaugrana para pactar sus condiciones, pero la operación se ha enfriado mucho hasta el punto que podría estar más fuera que dentro del Camp Nou. El Barça debe tomar la decisión definitiva, pero no estaría dispuesto a firmar su continuidad en las cifras que se están barajando.

El principal problema es que Rashford no se ha asentado como titular en el Barça y su continuidad tiene un coste salarial muy alto. Su fichaje está tasado en los 30 millones de euros de la opción de compra y su salario sería de los más altos de la plantilla a pesar de que el inglés está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para continuar. Las dudas del Barça habrían hecho que Rashford barajase ya la posibilidad de volver a un United que este curso ha remontado el vuelo.

El Barça está buscando extremos en el mercado y la idea es invertir menos dinero por un futbolista diferencial y que tenga proyección de futuro. La dirección deportiva está estudiando algunas operaciones y tomarán la decisión consensuada en unos días. Rashford ha rendido bien, pero su alto coste y el hecho de que no vaya a partir como titular en el nuevo proyecto podría enviarle de vuelta a Manchester.