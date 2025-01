Rashford, fuera de la convocatoria de la Europa League

Sigue el lío con Marcus Rashford. El delantero inglés se ha vuelto a quedar fuera de una convocatoria del Manchester United. Su entrenador, Rúben Amorim, lo ha descartado para el encuentro de Europa League de este jueves, en el que los 'red devils' se enfrentarán al Steaua de Bucarest en la última jornada de la fase de liga. Así, el objetivo del Barça en este mercado de fichajes continúa castigado debido a su falta de disciplina e implicación.

De hecho, para ver a Rashford con la camiseta del United nos tenemos que remontar al pasado 12 de diciembre, cuando los ingleses se enfrentaron al Viktoria Plzen. Desde entonces no ha vuelto a tener minutos con los 'red devils' y en total se ha perdido once partidos.

El entrenador del club mancuniano ha perdido toda la confianza en él. Lo dejó claro el pasado fin de semana en rueda de prensa: "Siempre es el mismo motivo. El entrenamiento. La forma en la que veo que un futbolista debe actuar. En la vida. Es cada día, cada detalle. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré", aseguró Amorim.

El técnico del United no se quedó ahí, sino que le sentenció con unas duras palabras: "Es la misma situación para todos los jugadores. Si haces lo máximo y las cosas bien, podemos utilizar a todos. Lo puedes ver hoy en el banquillo, echamos de menos un poco de ritmo para ir a cambiar el juego, para mover algunas piezas. Pero yo prefiero eso. Pondré a Vital (entrenador de porteros de 63 años) antes que a un jugador que no dé el máximo cada día. No voy a cambiar en ese aspecto".

Así pues, el Manchester United prescinde de uno de sus valores para un duelo crucial de Europa League. Actualmente, los ingleses tienen 15 puntos y ocupan la cuarta posición de la tabla. Sin embargo, no tienen asegurado el pase a octavos y necesitarían por lo menos un empate. Precisamente, el Steaua de Bucarest le pisa los talones. Los rumanos están tan solo un punto por detrás del United. Por otro lado, una victoria podría hacer que los ingleses ocupasen la segunda plaza, aunque deberían pinchar el Athletic Club y el Eintracht de Frankfurt.

Mientras, el Barça, equipo en el que Marcus Rashford pretende recalar en este mercado de invierno, sigue atento a la situación. Para afrontar la cesión del ariete inglés debe liberar 'fair play', algo que por el momento no se ha dado, ya que jugadores como Ansu Fati o Eric Garcia, que estaban en la rampa de salida, se niegan a salir.