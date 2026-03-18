Rashford se frota las manos: Newcastle en la diana

Marcus Rashford tiene algo especial cada vez que se cruza con el Newcastle, como lo hará esta noche en el Spotify Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Los números lo explican, pero también lo hace la sensación que deja sobre el césped: el delantero inglés encuentra siempre la forma de aparecer, de castigar, de decidir. A lo largo de su carrera ya suma siete goles frente al conjunto de 'Las Urracas', una cifra que confirma al Newcastle como una de sus víctimas favoritas.

El dato gana todavía más fuerza cuando se mira únicamente a St James’ Park, un escenario en el que Rashford ya ha firmado cuatro tantos. Primero lo hizo con el Manchester United en la Premier, y más tarde volvió a golpear allí con un partido que reactivó todos los focos sobre su figura: el 1-2 del Barcelona ante el Newcastle en la Champions, el 18 de septiembre de 2025, resuelto con un doblete del atacante inglés.

Una noche especial para Marcus

Aquella noche en Tyneside tuvo un valor doble. No solo porque Rashford abrió el camino de la victoria azulgrana en un campo de máxima exigencia, sino porque además fueron sus primeros goles con la camiseta del Barça. El Newcastle apretó, generó peligro y empujó con su gente, pero Rashford fue el futbolista que marcó la diferencia. Su primer tanto llegó de cabeza, atacando el espacio con determinación; el segundo, con un disparo de enorme calidad que terminó de confirmar que estaba ante una de esas noches que cambian estados de ánimo.

El propio delantero explicó después cómo vivió aquella exhibición, en una declaración que resume perfectamente el peso de esos dos goles: “El cabezazo fue más difícil para mí”, dijo al analizar la jugada del 0-1, antes de añadir sobre el segundo que vio el hueco y decidió probar. También dejó una frase reveladora sobre su momento personal: “Hansi Flick me ha dado más confianza”.

Víctima habitual de Rashford

No es una casualidad aislada. El historial de Rashford contra el Newcastle revela una relación recurrente con el gol, repartida entre Premier League, Copa de la Liga y Champions. Esa continuidad convierte cualquier enfrentamiento ante las urracas en una cita especialmente propicia para él. Y si además el partido se juega en St James’ Park, el precedente pesa todavía más: allí ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe cómo silenciar uno de los estadios más intensos del fútbol inglés.

En el fútbol de élite hay rivales que encajan con determinados futbolistas por ritmo, espacios o contexto emocional. En el caso de Rashford, el Newcastle parece reunir un poco de todo. Siete goles en total y cuatro en su estadio no son una anécdota; son una tendencia. Una firma repetida. Una huella que ya empieza a parecer costumbre.

Sin duda, Hansi Flick es consciente de la capacidad de Rashford para hacer daño a la defensa del Newcastle y no dejará pasar la oportunidad de utilizarlo esta tarde. Parece que, de entrada, como revulsivo en el segundo tiempo, pues el inglés ha demostrado que tiene talento y calidad para cambiar el curso de los partidos y el técnico azulgrana está apostando por Lamine y Raphinha en las bandas. Marcus puede ser una alternativa, también, en el eje del ataque; pero Lewandowski y Ferran Torres son los que habitualmente se han turnado como '9'.