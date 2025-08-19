Rashford: "Frenkie es el jugador más infravalorado del Barça"

Marcus Rashford se somete al test más personal de SPORT. El delantero inglés del Barça habla de todo: desde el mejor jugador con el que ha compartido vestuario hasta quién, para él, debería ganar el Balón de Oro, pasando por anécdotas del vestuario y algunas decisiones de su carrera.

¿Cuál es tu palabra favorita en español?

Equipo.

¿Quién es el jugador más gracioso del vestuario?

Gavi.

¿Te han hecho ya alguna broma de novato?

No, todavía no. Espero que no.

¿Qué significado tiene tu celebración señalando la cabeza?

Es simplemente mentalidad.

¿Quién es el jugador mejor vestido del equipo?

Koundé, quizá.

¿Quién crees que es el jugador más infravalorado del Barça?

Es difícil, todos son muy bueno. Pero por lo que hace por el equipo creo que Frenkie.

¿Quién es el jugador con más talento con el que has jugado?

Lamine.

¿A quién le darías el Balón de Oro?

Lamine, Raphinha o Dembélé. Los tres lo merecen, han tenido una muy, muy buena temporada.

¿Qué prefieres: la Champions League con el Barça o el Mundial con Inglaterra?

Las dos.

¿Qué defensa te lo ha puesto más difícil en el campo?

Hasta ahora creo que Van Dijk.

¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu carrera?

Jugar a fútbol.

¿Qué piensas cuando ves esta foto?

Rashford / sport.es

Es un buen Photoshop. Es nuevo, sabes. Es emocionante y estoy deseando lo que viene.