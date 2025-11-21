Rashford, con "fiebre", duda para el Barça-Athletic

Marcus Rashford ha sido la principal ausencia en los dos últimos entrenamientos del FC Barcelona. El jugador inglés participó en los recientes partidos de clasificación de Inglaterra para el Mundial frente a Serbia y Albania, pero no ha podido ejercitarse con el club azulgrana en la previa del partido contra el Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26.

Rashford se ha consolidado en la banda izquierda del Barça durante la ausencia por lesión de Raphinha dejando destellos muy esperanzadores. De hecho, junto con Eric Garcia, es el único futbolista de la plantilla que ha participado en todos los partidos hasta el momento. Sin embargo, su presencia este sábado en el Spotify Camp Nou se ha visto comprometida en las últimas horas.

El técnico, Hansi Flick, se refirió al caso del exdelantero del Manchester Unted afirmando que se ha perdido los últimos dos entrenamientos por "fiebre". "Tengo dudas de que mañana pueda entrar en la convocatoria", añadió antes de centrarse en celebrar el regreso de Raphinha: "Estoy muy contento de que haya vuelto. No sé si jugará 10 o 15 minutos, empezará desde el banquillo, pero estará otra vez con nosotros".