El plan Rashford promete emociones fuertes

El Barça se ha ejercitado este martes en el Goyang Stadium a 34 grados de temperatura y con una humedad de casi el 50%, algo menos de lo que se ha vivido en la capital de Corea del Sur durante todo el día. Las sesiones, tal y como aseguró Hansi Flick tras la victoria ante el Vissel Kobe en Japón, serán cortas porque las condiciones climáticas no son las mejores para ejercitarse, aunque sí pueden empezar a sacarse conclusiones y prácticamente todas son positivas.

Marcus Rashford debutó con el Barça ante el Vissel Kobe / Valentí ENRICH / Sport

Una de ellas tiene nombre y apellidos: Marcus Rashford. Todo lo que está viendo el técnico alemán del futbolista es bueno. No es solo que el jugador, que tiene 27 años, hiciera todo lo posible y mucho más para acabar vistiendo la camiseta blaugrana, sino que está ofreciendo detalles en las sesiones que están sorprendiendo incluso a quienes apostaron por él.

Sí, es cierto que la primera opción era Luís Díaz, tanto como que el germano ha acabado convencido de que el Barça ha acertado con la elección ejecutada por el club. A nivel económico es obvio que la operación es redonda (sobre todo si sale bien a nivel deportivo), pero es que nadie duda ya, una vez visto en sus primeros entrenamientos con el conjunto blaugrana, de que está al nivel "de los mejores delanteros de Europa", aseguran desde dentro.

Flick confía en Dro / FCB

La idea, eso sí, es que entre poco a poco. Llegó sin ritmo, no solo de competición, sino de entrenamientos porque el Manchester United lo apartó del equipo y le hizo lo que podría llamarse como una especie de 'bullyng' futbolístico, no permitiéndole que se ejercitara con el resto del equipo y obligándole a acudir a horas distintas a las de sus ex compañeros. De hecho, le quitaron el dorsal.

La mentalidad con la que ha llegado al Barça, aseguran, es la de demostrar que sigue siendo el futbolista diferencial para cualquier club del mundo, también el Barça. Tiene ganas de quedarse y el club tiene una opción de compra relativamente económica de unos 30 millones de euros, por lo que no se trataría de una operación cara teniendo en cuenta que este verano la entidad estaba dispuesta a pagar 60 millones de euros por Nico Williams.

Rashford estrenó el dorsal 14 con el Barça / Valentí Enrich

La pelota ahora está sobre el tejado de Marcus, que deberá ganarse el derecho a seguir compitiendo en el equipo que dirige Hansi Flick. El técnico, de momento, está encantado con lo que está viendo, aunque tiene claro que aún deberá seguir ganando ritmo para poder contar con él muchos más minutos de los que le dio ante el Vissel Kobe.

En Japón jugó 34 minutos y, en principio, seguirá entrando poco a poco. Su posición, ocupada habitualmente por Raphinha, que está pese a las largas vacaciones en muy buena forma, deberá ganársela, pero nadie duda de que el equipo ha crecido a nivel de competencia, que es lo que pedía Flick.