Rashford ya estuvo cerca del Barça

El delantero inglés Marcus Rashford se ha convertido en serio objetivo del FC Barcelona para reforzar el ataque de Hansi Flick en este mercado de invierno tras lograr el club azulgrana llegar a la regla del 1-1 de LaLiga. Rashford es un antiguo deseo azulgrana, pues no es la primera vez que el Barça se interesa por sus servicios. De hecho, estuvo cerca de aterrizar en el Camp Nou en el año 2019.

El Barça empezaba a buscar un relevo para Luis Suárez y había recibido meses antes el palo de la negativa de Antoine Griezmann a vestirse de azulgrana. Un joven Rashford, de 21 años, destacaba en el Manchester United e iba para figura en Inglaterra. Hasta quien era entonces director deportivo del FC Barcelona, Pep Segura, llegaron las dudas del atacante inglés sobre si debía o no renovar con los de Old Trafford el contrato que expiraba en 2020.

Segura se puso en contacto con el entorno del jugador y mantuvo con ellos hasta tres reuniones en Barcelona. Se reunió con el agente del atacante y también con miembros de su familia para saber sobre sus intenciones. Todos compraron el proyecto que el Barça tenía para él. Quería un delantero que pudiese jugar por banda y por el centro, joven, con futuro y sabedor que de inicio debía estar a la sombra de Messi y Luis Suárez. Dembélé era otro de los miembros del ataque azulgrana.

El Barça arrancó del agente del jugador el compromiso de que Rashford no renovaría con el Manchester United. Forzaría su salida en el verano de 2019 o llegaría con la carta de libertad en 2020. Así se lo comunicó Segura a la junta directiva que presidía Josep Maria Bartomeu, que por aquel entonces empezaba a recibir nuevos mensajes desde el entorno de Griezmann. El francés se había arrepentido de su decisión de quedarse en el Atlético de Madrid y buscaba una salida al Barça.

Rashford, sin embargo, no se atrevió a dar el paso. Temió una mala reacción del público de Old Trafford y tampoco quiso salir mal del club en el que se había formado, así que cuando el Manchester United le ofreció un nuevo contrato multimillonario con la intención de impedir su marcha, lo aceptó. Los de Old Trafford anunciaron en verano de 2019 la renovación de Rashford hasta el 2024, contrato que volvió a ampliar años más tarde hasta el 2028. Quien llegó al Camp Nou aquel verano de 2019 fue Griezmann por 120 millones de euros.