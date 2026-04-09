Rashford estalla contra el árbitro

Marcus Rashford, como la mayoría de jugadores del vestuario, se fue muy indignado con la actuación del colegiado rumano Istvás Kovács. La jugada que encendió más los ánimos fue un posible penalti de Marc Pubill en un saque de puerta cuando Juan Musso había ya servido y el defensa rojiblanco paró el balón con la mano en el área pequeña para volver a iniciar el juego.

Kovács interpretó que Musso no había puesto la pelota en juego, sino que fue Pubill. Una acción que ha levantado mucha polémica y el propio Hansi Flick mostró su indignación reclamando, como mínimo, la actuación del VAR en una acción que podría significar penalti y la segunda tarjeta amarilla para Pubill.

El técnico puso el grito en el cielo, al igual que Marcus Rashford. En unas declaraciones a CBS Sports Golazo, Rasfhord no tuvo ningún tipo de duda: "Para mí está claro: es penalti. Ya ha pasado antes y siempre se ha señalado. No entiendo la decisión". El inglés tenía en mente el penalti señalado en un Brujas-Aston Villa en una acción similar en la que el defensa Tyrone Mings recogió el balón con la mano tras un pase del 'Dibu' Martínez.

A Rashford no le valía la excusa de que la jugada había sido atípica y recalcó que "se habla de sentido común, pero precisamente el sentido común dice que es penalti. Lo refleja nuestra reacción, pero también la de sus propios jugadores. Eso también cuenta. Yo ya he vivido situaciones parecidas en partidos en los que la decisión fue penalti. Al final es difícil no quejarse cuando el fallo te perjudica".

El delantero del FC Barcelona entiende que el reglamento da totalmente la razón al Barça: "Si el jugador tenía que sacar de puerta, debía colocar el balón con la mano, como hizo el portero durante todo el partido. En esa acción lo jugó con el pie y luego el otro jugador lo tocó con la mano. Para mí, es penalti. La norma está de nuestro lado".

Defiende a Cubarsí

En la misma entrevista, Rashford disculpó la roja a Pau Cubarsí y no cree que fuera "por falta de madurez", sino que es una consecuencia del estilo que emplea el FC Barcelona. "Si juegas con esa intensidad, puede pasar. Y si la gente quiere que 'Cuba' no vaya a por ese balón, entonces quizá el rival acabe marcando. Él intentó recuperarlo, no pudo hacerlo y el árbitro tomó la decisión de expulsarle. Pero, como he dicho, después de eso el equipo respondió bastante bien. Lo único que nos faltó fue meter el balón en la portería. Así que en el próximo partido tendremos que poner el foco en eso".

Kovács revisa en el VAR la tarjeta roja a Cubarsí / Enric Fontcuberta / EFE

La remontada es posible, pese al claro 0-2 en contra en el Spotify Camp Nou, y "tenemos que ir allí con confianza y demostrar de lo que somos capaces, porque yo sé que lo somos. Más que nada, se trata de limpiar la mente, afrontar el partido con calma y rendir al nivel que sabemos. Eso sí, hay algo en lo que debemos mejorar claramente: tenemos que ser más contundentes de cara a gol. Vamos a trabajar en ello e intentaremos hacerlo mejor en el próximo partido.

Rashford fue uno de los jugadores más activos del Barça. Dispuso de varias oportunidades, incluido un zapatazo de falta al larguero, y considera que el equipo demostró que es capaz de hacer la machada el martes en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.