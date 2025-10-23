Rashford: "Espero estar mucho tiempo en el Barça"

Marcus Rashford está siendo uno de los grandes nombres de la temporada para Hansi Flick. Su llegada en forma de cesión ha dado más opciones al alemán para la delantera y el inglés está volviendo a su mejor versión a base de goles. Ante el Olympiacos, Rashford marcó dos tantos y ya suma cinco en toda la temporada.

El ex del Manchester United contestó las preguntas de los aficionados del FC Barcelona en el canal de YouTube del club antes del Clásico y explicó lo emocionado que está por jugar el encuentro: "Tengo muchas ganas del Clásico. Como jugador, tu carrera no es muy larga y luego echas de menos estos partidos. Quiero hacer lo máximo posible para ganar el partido. Va a ser especial. El Clásico es el partido más visto del mundo. Recordar un momento es difícil, porque si eres fan del futbol, has visto todos los Clásicos. Es importante para aprender de los mejores jugadores y ver cómo juegan en momentos de presión. Recuerdo el hat-trick de Messi en sus primeros días; son grandes partidos que ver. No tienes que ser fan de alguno de los dos para disfrutar el encuentro. Es especial".

Los culés llegan tras una gran victoria por 6-1 ante Olympiacos, un encuentro que les da alas antes de visitar Madrid: "Ganar fue muy importante, todo lo positivo es bueno. Marcar muchos goles; estamos preparados y miramos ya el clásico. Es mi primero, es el partido más grande del mundo del fútbol".

Rashford, celebrando un gol

El inglés está actuando tanto por banda izquierda como delantero centro. Un multiusos para Flick en estos momentos de muchas bajas, aunque él no tiene una posición favorita: "Depende de contra quién jugamos. Me gusta ocupar espacios que los defensas no se esperan; a veces están por el centro o por la banda. Es difícil elegir; normalmente prefiero jugar en la banda, pero cuando estoy allí, quiero jugar en el centro".

Sus grandes actuaciones esta temporada han hecho que el inglés se adapte rápidamente a su nuevo equipo, aunque los cambios respecto a Inglaterra también han ayudado: "Estoy disfrutando mucho mi tiempo en España; el tiempo es lo mejor. Un cambio muy grande. Estoy aprendiendo cada día, estoy disfrutando mucho. Espero estar aquí mucho tiempo. Con Roony me llevo muy bien, también Jules o Frenkie. Es un equipo en el que todos nos mezclamos. Estamos unidos. El equipo es fantástico, solo tengo que estar en la posición correcta. Continuaré intentando hacer esto. Tenemos que seguir así para ser nuestra mejor versión. Tenemos mucho más que hacer esta temporada".

Para finalizar, Rashford dejó un mensaje para todos los culés de cara al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu: "Muchas gracias a todos por vuestro apoyo desde el inicio de temporada. Soy un privilegiado por estar aquí; seguid enviando preguntas. Y esperemos una victoria el domingo".