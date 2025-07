Rashford espera al Barça ante la ofensiva de la Juve para ficharle

Marcus Rashford comienza a tener ofertas importantes encima de la mesa, aunque por ahora ni se inquieta. En los últimos días, varios clubs top de Europa han preguntado por él para conocer directamente su situación y las condiciones de salida. Liverpool, Chelsea, Bayern y, especialmente, Juventus, se están informando y parecen dispuestos a realizar alguna oferta pero tanto Rashford como sus agentes ni se inmutan. El extremo desea elegir destino y tiene como prioridad total fichar por el Barça este verano. Sabe que es una de las opciones que baraja el club y prefiere esperar.

La situación de Rashford está comenzando a inquietar al Manchester United, que desearían finiquitar su marcha cuanto antes para evitar que el clima de tensión entre el futbolista y el club vaya a más. Por el momento, las dos partes han pactado que el futbolista se ejercitará en solitario sin tener contacto con el cuerpo técnico y sus compañeros y estará liberado de entrar en la dinámica del equipo. Pero todo tiene un límite ya que el equipo inglés espera que se formalice su salida antes de que acabe el mes de julio.

Rashford ya ha dejado claro al United su intención de salir, aunque no tiene prisa. A principios de verano, su hermano y agente se reunió en Barcelona con el Barça a la espera de recibir una oferta aunque las conversaciones no han ido a más. El club blaugrana le ha confirmado que hay interés, como lo hubo en el mercado de invierno, pero que debería esperar porque su nombre no era una prioridad. En aquel entonces, el jugador ya dejó muy claro que daría todo tipo de facilidades salariales para poder ser inscrito por el equipo blaugrana.

La Juventus es el club que más empeño está poniendo para lograr incorporar a Rashford. Incluso, estaría en disposición de pagar un pequeño traspaso siempre que el jugador se ajuste el salario, pero Rashford no quiere negociar. Tanto el futbolista como su entorno son conscientes de que se la están jugando con el Barça y esperan que las negociaciones por Luis Díaz acaben descarrilando para tener su oportunidad de fichar. En el caso del Barça, la operación solo sería a través de una cesión con opción de compra, convencidos de que el United acabaría dando su OK.

Lo que sí parece claro es que el United preferiría que el futbolista no siguiese en la Premier League, por lo que las condiciones serían más suaves para un club fuera de Inglaterra. En el Barça, por ahora, no hay consenso con Rashford aunque es un futbolista que gusta a Hansi Flick porque le considera que tiene la calidad suficiente para jugar en el Barça y cree que puede sacar mucho provecho a su polivalencia. El internacional inglés podría formar de '9' si fuera necesario o jugar por las bandas.