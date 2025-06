Rashford no se esconde: "Ojalá jugar con Lamine, veremos"

El mercado en clave azulgrana se calienta cada día más. Tras la llegada de Joan Garcia al equipo, las miradas se centran ahora en los refuerzos que pueden llegar en la zona de ataque. Si bien el nombre de Nico Williams es la prioridad y está en boca de todos, el todavía jugador del Athletic Club podría no ser el único nuevo efectivo para el ataque.

Si hay otro nombre que ha aparecido constantemente a la hora de hablar de los objetivos del Barça, ese es el de Marcus Rashford. El atacante inglés regresa este verano al Manchester United tras jugar cedido en el Aston Villa en los últimos meses. Su futuro, sin embargo, está lejos de Old Trafford, y en el club azulgrana son conscientes que llevarse al delantero a préstamo podría ser una operación muy positiva y con poco riesgo, especialmente teniendo en cuenta que el futbolista de los 'Red Devils' está dispuesto a hacer las concesiones necesarias para llegar a Barcelona.

Rashford no oculta su deseo de vestir de blaugrana y el último ejemplo ha llegado en el vídeo que ha subido xBuyer a su canal de Youtube, en el cual los dos hermanos comparten 24 horas con el inglés, entrenan y reciben consejos del futbolista y, además, le hacen una pequeña entrevista en la última parte.

Jugar con Lamine Yamal

Es en esa conversación entre los tres cuando Rashford hace algunas confesiones importantes en clave Barça. Lo más importante probablemente sea su respuesta al ser preguntado por si le gustaría jugar con Lamine Yamal. "Sí, por supuesto. Todos queremos jugar con los mejores. Ojalá, veremos", afirma el inglés.

Los elogios hacia el crack del Barça no cesan en toda la entrevista: "Él va a ser... Es difícil describir con palabras lo que está haciendo porque no debería estar haciendo esto con 16-17 años. Él está jugando en la élite con tan solo 17 años, no creo que lo hayamos visto antes".

"Para él es normal. Tener esa mentalidad es una habilidad. No es normal poder hacer lo que él hace. No solo ahora, porque él va a mejorar. Dentro de tres años no sabemos lo que vamos a decir de él", añadió el jugador de United sobre Lamine, antes de hablar de las opciones del futbolista del Barça de ganar el Balón de Oro: "Depende de cómo lo valoren. Si solo valoras la habilidad creo que sí, puede ganarlo. Pero si miras, Dembéle, la Champions League, la liga que ganaron... Depende de cómo lo mires".

Su posición en el campo

Además de sus elogios a Lamine, Rashford también deja otros guiños en la entrevista en el canal de xBuyer como sus halagos a España como país o meter a Xavi, Iniesta y Messi en su once histórico. Sin embargo, una cosa que no debe pasar desapercibida es su discurso a la hora de valorar en qué posición puede jugar en el campo.

"Me veo reflejado en Henry. Se siente cómodo jugando por la izquierda y también el medio. Es un jugador libre. A medida que he ido creciendo, la posición de '9' se está haciendo más cómoda, más natural. Cosas como jugar de espaldas cada vez es más fácil para mí. Siempre estás frente a la portería y siempre eres peligroso", explica Rashford.

Una forma de reafirmar su polivalencia y lo que podría aportar al Barça, dejando claro que incluso con la posible llegada de Nico Williams, su fichaje también es compatible y podría sumar en diferentes posiciones.