Rashford no entrena a dos días del Barça - Athletic

Hansi Flick ya ha podido preparar en plenas condiciones el partido que afrontará el FC Barcelona este sábado en el reestreno del Spotify Camp Nou (16:15 horas) frente al Athletic Club. El técnico alemán ha dirigido este jueves la primera sesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con todos los futbolistas que fueron convocados con sus respectivas selecciones en el parón internacional. Bien, todos no.

La ausencia más destacada en este penúltimo entrenamiento antes de recibir al cuadro que dirige el exblaugrana Ernesto Valverde fue Marcus Rashford. Al delantero no se le vio acudir a las instalaciones del club blaugrana durante la mañana y se ausentó de la sesión de entrenamiento. Por el momento, se desconoce el motivo que le ha impedido acudir a Sant Joan Despí, aunque fuentes del club aseguran que no se trata de nada serio.

El inglés fue convocado por Thomas Tuchel para los dos encuentros que los 'three lions' disputaron en el parón de selecciones: fue titular contra Serbia en la victoria por 2-0 y disputó el último cuarto de hora ante Albania, asistiendo a Kane en el definitivo 0-2.

Más nombres propios

Por lo que respecta a los otros protagonistas de la sesión de entrenamiento, Pedri continúa al margen del grupo, mientras que Lamine Yamal sigue ejercitándose con el resto de sus compañeros poco a poco. Raphinha y Marc Casadó siguen a tope y con buenas sensaciones para el partido de este sábado, aunque siguen realizando trabajo específico en algunos momentos.

Para completar esta sesión, además, Hansi Flick contó con la presencia de los siguientes futbolistas de las categorías inferiores: Kochen, Dro, Jofre, Toni Fernández, Dani Rodríguez, Tommy y Guillem Víctor. También estuvo presente Ronald Araujo, quien, a pesar de aterrizar esta misma mañana en la capital catalana desde la concentración de Uruguay, fue directamente a la Ciutat Esportiva para ponerse bajo las órdenes de Hansi Flick