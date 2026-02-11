¡Rashford no se entrena a un día de la Copa!

El Barcelona jugará este jueves en el Metropolitano, a las 21:00 horas, la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Rashford, que se había ejercitado con normalidad el martes, no participó en la sesión de este miércoles (tampoco lo había hecho el martes), un día antes de viajar a Madrid, lo que ha generado preocupación, ya que, a falta de más información, podría perderse este trascendental duelo. Desde el club informan que no se ha ejercitado con permiso del club, pero que ha trabajado en el gimnasio. Arrastra unas molestias.

Flick ha recuperado la mejor versión Rashford / Alejandro Garcia / EFE

La situación se complica aún más para Flick, ya que Raphinha tampoco trabajó junto a sus compañeros este miércoles. El brasileño se perdió los dos últimos partidos ante Albacete y Mallorca por problemas físicos. Ambos son los jugadores habituales en el extremo izquierdo, por lo que el técnico deberá reordenar el equipo de cara al partido de ida.

En la sesión de hoy también se ejercitaron con el primer equipo los canteranos Tommy Marqués, Jofre Torrents, Brian Fariñas y Juan Hernández, mostrando que podrían tener oportunidades si la situación de los titulares persiste.

Mañana, los jugadores saldrán de la Ciutat Esportiva a las 10:45 horas, volarán hacia Madrid a las 11:30 (convocatoria a las 11:00), llegarán a la capital a las 12:40 y se alojarán en el Hotel Intercontinental. La comida de directivas, con Rafa Yuste, como presidente interino, será a las 14:30 en el restaurante De María.