Rashford, más difícil todavía para el Barça: ¡Su salario subiría si el United va a Champions!

El futuro de Marcus Rashford parece que se aleja definitivamente del Barça. El inglés está quedando claramente señalado a nivel deportivo tras las últimas decisiones de Hansi Flick y todo indica que el club blaugrana no hará un esfuerzo económico para quedárselo, ya sea a través de un traspaso o, incluso, de una cesión. El Barça quiere dirigir sus esfuerzos salariales en otras posiciones -van a por un delantero y un central top-, por lo que la posición de extremo izquierdo quedaría como secundaria si finalmente Raphinha también sigue en el equipo como parece. El montante de la operación Rashford es muy alto y el salario también depara algunas sorpresas.

Rashford tiene uno de los sueldos más altos de la Premier League tras la última renovación que pactó con el Manchester United en el 2023. En aquel momento, el club inglés apretó fuerte ya que el extremo estuvo tentado de aceptar alguna de las ofertas que tenía encima de la mesa y le convenció con una propuesta multimillonaria que dejaba claro que sería el jugador franquicia del equipo y del club por muchos años. Firmó hasta el 2028.

El rotativo 'The Sun' da ahora un detalle, que no es menor. Si el Manchester United se clasifica para la Champions, algo que tiene ya al alcance de la mano, la ficha de Rashford sube aún más tal y como estaría estipulado en su contrato, por lo que complicaría aún más las cosas a nivel salarial. Es cierto que Rashford estaba dispuesto a dar muchas facilidades al Barça y a renunciar a mucho dinero si firmaba un contrato a largo plazo, pero aún así las cifras continúan siendo altas.

El Barça aún no le ha comunicado nada al jugador y su entorno, pero es evidente que en las últimas semanas han congelado su interés e, incluso, han comenzado a preguntar por determinados extremos con proyección en el mercado para tapar su más que posible baja. El futbolista es consciente también que ha perdido peso en el equipo a pesar de haber hecho una buena temporada y que haya demostrado que es un jugador diferencial y con nivel para jugar en el equipo blaugrana.

Rashford debería volver al United y tampoco queda claro si el club inglés estaría en disposición de quedárselo. En Inglaterra, incluso, empiezan a abrir la puerta a que pueda salir cedido de nuevo, pero por ahora todo son especulaciones. El Newcastle parece muy interesado en su futuro, pero primero queda por comprobar el paso definitivo que dará el Barça, aunque todo empieza a estar muy claro.