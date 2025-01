Destapan el 'sueldazo' de Rashford

El movimiento de Marcus Rashford hacia el FC Barcelona continúa su curso. El técnico del Manchester United, Rúben Amorim, dio el primer paso apartándole del equipo para forzar su marcha y ahora el club bluagrana debe asumir las condiciones del conjunto inglés.

En Old Trafford no piden ninguna cantidad para la cesión del jugador hasta final de temporada, pero sí que su nuevo club asuma en su totalidad el sueldo del futbolista. Una cantidad muy elevada de 320.000 libras a la semana (384.000 euros), según desveló el diario 'The Times'.

Esta cantidad ha sacado a equipos de su puja. El Milan estaba muy interesado, pero no puede llegar a esta cantidad. Su jugador mejor pagado es Álvaro Morata y cobra prácticamente la mitad del inglés con 150.000 libras (177.000 euros) a la semana.

El Barça ahora dispone de dinero y puede pagar la ficha del futbolista, siempre y cuando consiga cerrar la salida de algún futbolista como Ansu Fati o Eric Garcia, para seguir cumpliendo la regla del 1:1 del 'fair play' financiero. Es decir, poder invertir la totalidad de una operación salida en un nuevo fichaje.

El jugador, por su parte, se está entrenando en solitario con la esperanza de que Rúben Amorim lo tenga en cuenta hasta que no salga. Rashford se está exprimiendo al máximo para demostrar que aún está implicado con el Manchester United hasta que se produzca la salida hasta final de temporada. Incluso, apunta 'The Times' que el futbolista intentará convencer al técnico para jugar el jueves el partido de la Europa League ante el Rangers.

Su recambio en el United

Mientras se soluciona el futuro inmediato de Rashford, el club inglés está trabajando en encontrar su recambio. En las últimas horas ha sonado el nombre de Patrick Dorgu, el extremo del Lecce, por el que la Juventus y el Nápoles también estaban interesados.

Dorgu, en un partido de la Serie A italiana contra la Juventus / EFE

El United podría pagar entre 30 y 40 millones por el futbolista danés de origen nigeriano. Dorgu, de 20 años, llegó de Dinamarca muy joven al futbol italiano para incorporarse al club italiano y su salida del Lecce parece muy cercana a sus 20 años.

Las piezas poco a poco van encajando para que Rashford sea blaugrana. A día de hoy, la salida de Eric Garcia parece más probable que la de Ansu Fati. Además del Girona y la Real Sociedad, en las últimas horas se ha sumado el deseo del Como de Cesc Fàbregas por su fichaje. El club del norte de Italia podría pagar hasta 10 millones de euros por su incorporación.

Si se consumara esta operación, el Barça ya podría cumplir con las normas de la Liga y pagar el 'sueldazo' que se lleva Rashford del United hasta el 30 de junio. El inglés se jugaría en cinco meses la opción de que la entidad azulgrana se planteara pagar un traspaso o deba volver a la disciplina de los 'Red Devils'.