Rashford, el desatascador de Flick en la Champions

Marcus Rashford tiene entre ceja y ceja continuar en el FC Barcelona cuando acabe su cesión al conjunto blaugrana. Lo dejó muy claro cuando le tocó ser titular por la plaga de bajas que sufrió el equipo de Hansi Flick al principio de la temporada y lo está demostrando ahora, con un rol mucho más secundario, como revulsivo, pero mucho más adaptado al estilo culé.

Si el impacto de Rashford fue claramente numérico en sus primeros partidos con la camiseta blaugrana, en las últimas semanas el delantero inglés ha marcado diferencias desde la presión, el entendimiento del juego y la mejora en la toma de decisiones. Su salida desde el banquillo ante el Atlético de Madrid ya fue impactante. Ante el Eintracht Frankfurt fue fervorosa. Y empujó al Barça en el inicio de la remontada ante un rival incómodo en el terreno de juego (a pesar de llegar a la cita en plena crisis de resultados e identidad) y en las gradas, con unos aficiondos incívicos e irrespetuosos que intentaron volver a sembrar el caos en el Spotify Camp Nou.

Asistente de Jules Koundé con un gran centro en el tanto del empate, Marcus se mostró muy participativo en sus primeros minutos tras sustituir a Fermín López en el descanso. Fue de más a menos, pero volvió a desatascar al Barça en un momento decisivo del partido... y de la Champions. Después de los tropiezos en Brujas y Londres, los culés necesitaban ganar sí o sí para mantener sus opciones de acabar la 'fase liga' de la máxima competición continental entre los ocho primeros clasificados.

Volvió a aparecer Rashford como lo había hecho en los otros dos triunfos europeos del curso. En Newcastle, el inglés se apuntó un doblete trascendental (1-3); frente al Olympiacos, otros dos goles y una asistencia para sentenciar un encuentro más ajustado de lo que indicó el marcador final (6-1). Cierto es que no estuvo bien ante Brujas y Chelsea, pero contra el Eintracht regresó su mejor versión. Acabó el partido con un tiro, 39 intervenciones, dos regates, dos ocasiones claras generados, 22/25 en los pases y tres duelos ganados en 45 minutos.

A pesar de que es innegable que desde que Raphinha regresó, el Barça ha dado un salto cualitativo y competitivo, un perfil como Rashford es una joya para el fondo de armario blaugrana. Es un jugador diferente, con gran golpeo de balón y muy potente en el uno contra uno. La situación económica de la entidad catalana dificultará su fichaje cuando acabe la temporada, y la dirección deportiva liderada por Deco no quiere tomar una decisión precipitada, pero el futbolista de Manchester sigue dando argumentos para cumplir el sueño de alargar su periplo en el Spotify Camp Nou.