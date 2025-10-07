Rashford, el delantero autosuficiente que buscaba Flick: brotes verdes (y un asterisco)

Marcus Rashford es el futbolista que más goles ha producido del Barça esta temporada hasta ahora con 3 goles y 5 asistencias. Es un dato que invita a titulares entusiastas sobre su impacto en el equipo. Pero, un análisis más exhaustivo de sus números, muestra las luces y sombras de un delantero diferencial, pero algo inestable.

Rashford está demostrando lo que ya se vio en sus mejores días en el United, que es un delantero autosuficiente. Un perfil que necesitaba el equipo y que reclamó Flick este verano, porque solo Lamine y, en menor medida Raphinha, cumplían con eso.

Futbolistas como Ferran, Lewandowski o Roony necesitan más de sus compañeros para ver portería, mientras que Rashford ha demostrado ser capaz de fabricarse él mismo los goles. Sus mejores cualidades son una zancada potente y un golpeo que recuerda al de Cristiano Ronaldo por esa forma que tiene el balón de bajar de forma repentina.

Los claroscuros de su rendimiento

Sin embargo, esta producción de goles también viene acompañada por un volumen de balones perdidos significativo. En la Champions, por ejemplo, tiene una media de 17 balones perdidos, mientras que en LaLiga está en un promedio de 11, 4, según datos de 'Sofascore'.

Son estadísticas son consecuencia del tipo de futbolista que es Rashford: un delantero de perfil Premier con una tendencia natural a ser vertical. Marcus arriesga en situaciones de uno contra uno, pero también en el pase y en los desplazamientos. Tampoco es un delantero particularmente pulcro en los controles y, todo esto, contribuye a acumular balones perdidos.

Champions

En partidos como el PSG o el Sevilla, donde De Jong y Pedri fueron ahogados con marcajes individuales, el Barça echó de menos a delanteros capaces de contribuir al juego de posesión y darle pausa. La ausencia de Lamine ante el Sevilla fue decisiva en este sentido. Rashford ha logrado marcar diferencias en contextos muy exigentes -ante los franceses dio una asistencia y en el Pizjuán marcó un gran gol- pero aún tiene margen de mejora en cuestiones colectivas. Sobre todo, en el trabajo defensivo tanto a la hora de presionar como de correr hacia atrás.

El propio Flick, su gran valedor, ya lo dejó caer. "Nuestra manera de jugar es a alta intensidad, que es lo que espero de él también. Cuando llegas a un nuevo club te tienes que adaptar a una nueva filosofía, pero creo que él ha llegado en un buen momento. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre. Cada día hay que mejorar, adaptarse a cada situación y voy a seguir apretándole y apoyándole al cien por cien".

Las dos últimas derrotas han hecho que se agite el debate sobre el estilo de Flick y las consecuencias de jugar con la defensa tan adelantada. Dentro del vestuario tienen claro el diagnóstico: si no hay intensidad en la presión, la defensa está vendida, y ese trabajo empieza por los delanteros. También Deco se ha expresado en la misma línea. El Barça está echando de menos a futbolistas como Raphinha, Fermín o Gavi, capaces de contribuir decisivamente con la intensidad que define la fórmula de Flick. Rashford, de momento, está siendo uno de los brotes verdes del equipo, a la espera de dar un paso defensivo definitivo.