Rashford, muy contundente sobre su futuro: "Con ganas de más, Barça"

El FC Barcelona ha finalizado la temporada 2025/26 y los futbolistas azulgranas ya tienen todos los sentidos puestos en el Mundial. En las últimas horas, varios jugadores han agradecido el apoyo a la masa social culé y se han despedido de los aficionados hasta el próximo curso. Dani Olmo, por ejemplo, ha dejado claro en las redes sociales que "tenemos un sueño y un objetivo [la Champions] y nos dejaremos la piel para hacerlo realidad".

Otro futbolista de la plantilla del Barça que ha realizado una publicación de resumen de la campaña ha sido Marcus Rashford. El extremo inglés, con su futuro en el aire al finalizar su cesión al club catalán el próximo 30 de junio, ha escrito el siguiente mensaje en Instagram para acompañar una fotografía suya en Mestalla y un vídeo recopilatorio de sus mejores jugadas en el equipo de Hansi Flick: "Siempre un placer. Temporada 2025/26, con ganas de más, Barça".

Vuelve a dejar muy claro Rashford que quiere continuar en el Spotify Camp Nou. El inglés ha rendido muy bien en líneas generales (14 goles y 14 asistencias) y, en un contexto delicado a nivel financiero, ha convertido la opción de compra de 30 millones que tiene el Barça para obtenerlo en propiedad en una opción de mercado muy interesante.

Tal como hemos ido explicando en SPORT, la dirección deportiva liderada por Deco trabajará para intentar retener a Rashford. Tiene un acuerdo con el futbolista y ahora falta convencer al Manchester United. El Barça quiere explorar todas las opciones posibles para que el atacante continúe, aunque los 'red devils', de momento, se han mostrado reacios a negociar cualquier tipo de acuerdo. Se remiten a los 30 'kilos' de cláusula. De hecho, en Old Trafford se considera que esta cifra es una 'ganga'.

La voluntad del jugador será fundamental en la resolución del culebrón. Rashford no ha podido dejar más claro, pública y privadamente, que quiere seguir defendiendo la camiseta blaugrana. "No sé si me voy a quedar. No soy mago. Si lo fuera, me quedaría. Veremos qué pasa. Vine al Barça para ganar, quiero ganar tantas cosas como sea posible. Este es un gran equipo que ganará mucho en el futuro y ser parte de esto sería algo especial, así que ya veremos", declaró tras ser decisivo en el clásico en el que los de Flick levantaron la Liga.