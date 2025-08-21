Rashford ya conoce la jerga de los más jóvenes del vestuario del Barça

Marcus Rashford está en pleno proceso de adaptación a todos los niveles en Barcelona. El delantero ha jugado toda su carrera en Inglaterra y por primera vez está viviendo fuera de su país. De momento, aún está buscando un sitio donde hospedarse definitivamente y apenas ha tenido tiempo de visitar la ciudad, aunque está encantado con lo que ha visto. También con el sol y las altas temperaturas, que agradece tras tantos años en Manchester.

Solo lo sufre en los entrenamientos, donde además ha encontrado diferencias significativas que hacen que termine más cansado que en Inglaterra. La razón es que cree que aquí tienen más ritmo: en su país los ejercicios físicos sin balón son más exigentes, pero aquí apenas hay descansos entre ejercicio y ejercicio y casi todo es con balón.

SPORT

Rashford también ha sufrido algún momento lost in translation en el vestuario. A veces le llaman ‘chuche’ en los entrenamientos, un apodo que le hace gracia aunque no acaba de entender. En realidad, es un mote sin maldad que usan algunos jugadores del Barça como Lamine o Iñigo Martínez la temporada pasada para vacilarse entre ellos. Su significado lo desveló Cucurella: “la chuche es como que yo soy mejor que tú y te como porque eres mi chuche”.