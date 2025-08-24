Rashford conecta con el 'otro' Balde

Marcus Rashford estrenó titularidad en LaLiga ante el Levante. Flick colocó a Raphinha como mediapunta y le dio al inglés la banda izquierda, su zona de confort. Lo ha explicado en más de una ocasión: se siente más cómodo como extremo porque puede ver de cara el juego y los movimientos de los defensas. Justo lo contrario que como '9', donde muchas veces recibe de espaldas. También porque, reconoce, le cuesta pensar antes en el remate que en el pase.

Lo sabe Flick, que trata de conectar al equipo un futbolista que, apunta, “ha vuelto a demostrar que nos puede ayudar mucho”. Rashford solo jugó la primera mitad ante el Levante pero dejó momentos brillantes.

Una de las mejores noticias fue ver cómo conecta con Balde. Hasta ahora lo habíamos visto sobre todo al lado de Jofre, pero en el Ciutat de València formó una gran sociedad con Balde. Sobre todo en el arranque del partido, donde el equipo volcó más el juego en la banda izquierda.

Balde se entendió bien con Rashford / Dani Barbeito / SPO

El perfil de Rashford hizo que Balde mostrara una versión suya algo diferente. La tendencia cada vez más acentuada del brasileño a jugar por dentro hace que el canterano sea el encargado de dar amplitud al equipo. Pero, con el inglés en el once, se cambiaron las tornas en muchos momentos: Rashford jugó más pegado en la banda mientras que Balde hizo estragos con sus conducciones por los pasillos interiores. Los dos se buscaron en muchos momentos y se asociaron para generar superioridad en la banda.

No es la primera vez que vemos a Balde protagonizar eslalones en carrera lejos de la banda. Algunas de sus mejores jugadas en el Barça (muchos recuerdan una contra el Madrid en la Supercopa) han sido de estas características.

Los números de Rashford

El inglés demostró que es un futbolista que marca diferencias en situaciones de uno contra uno. Su zancada en carrera es muy difícil de parar y en una de sus mejores incursiones terminó con un disparo peligroso que salió algo mordido y el meta del Levante pudo despejar.

Rashford tocó el balón en 41 ocasiones, dio 30 pases sin fallo y completó dos situaciones de uno contra uno con éxito de las cinco que intentó.

Rashford fue un incordio para el Levante / Dani Barbeito / SPO

“Creo que Marcus tuvo algunas situaciones en la primera mitad donde mostró lo bueno que es y cómo puede ayudar a este equipo. Pero tiene que continuar. En la segunda parte cambié algunas cosas. Raphinha conoce bien lo que necesita este equipo para la posición de 11 y creo que fueron buenos cambios”, explicó Flick tras el encuentro.

El técnico alemán, de momento, sigue invirtiendo en un Rashford que tiene que seguir dando pasos adelante y demostrar que es mucho más que un futbolista de apariciones brillantes.