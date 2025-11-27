Rashford tiene la clave para el Barça: "Sabemos qué ha fallado"

El Barça salió de Stamford Bridge con una derrota que complica su camino en la Champions League para clasificarse entre los ocho primeros y evitar así el play-off, una situación delicada un año después de quedar segundo en el primer año con el formato de fase liga.

Marcus Rashford fue de los primeros en dar la cara tras el partido, y el delantero, serio y sin rodeos, admitió a los micrófonos de CBS Sports que el Chelsea supo castigar cada situación y que la expulsión de Ronald Araujo condicionó por completo el plan azulgrana.

“Es una noche dura. Ellos son un equipo muy bueno, joven y fresco. Con un jugador menos es fácil decir que el partido se vuelve difícil, pero también hicieron lo correcto con el balón: aprovecharon muy bien al hombre extra y nos complicaron tanto llegar a su área como defender”, resumió.

Rashford explicó que el Barça quedó atascado entre dos escenarios igualmente incómodos: “O nos manteníamos compactos y el ritmo del partido moría, o intentábamos saltar a la presión y dejábamos espacios. Si el rival está fino con la pelota, esos espacios los aprovecha”, analizó.

Cuando pierdes siempre es fácil decir que todo tiene que cambiar Marcus Rashford

El inglés fue claro al señalar el punto clave del encuentro: “El factor decisivo está claro. Ellos merecieron la victoria. Ahora, para nosotros, ya no hay margen: en los partidos que quedan de Champions tenemos que ganar”.

El atacante también reconoció que el equipo apenas pudo generar peligro real: “Hoy fue muy difícil llegar delante de su portería. Incluso crear ocasiones claras se nos hizo cuesta arriba. Ellos merecieron el triunfo y hay que darles crédito”.

Aun así, Rashford pidió no caer en análisis exagerados: “Cuando pierdes siempre es fácil decir que todo tiene que cambiar, pero hubo fases en las que estuvimos compactos, como equipo, y manteniendo la idea. No podemos sobrepensar este partido. Sabemos qué ha fallado”.

El mensaje final fue de reacción inmediata: “Tenemos que mejorar y volver al nivel que hemos mostrado en otros momentos de la temporada. La primera oportunidad es este fin de semana. Vamos a intentar ganar ese partido”, comentó sobre el duelo ante el Alavés del sábado en el Spotify Camp Nou.