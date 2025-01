Rashford lo tiene claro: o Barça o Manchester United

Marcus Rashford empieza a recular y ahora parece que estaría dispuesto a quedarse en el Manchester United hasta finales de temporada, salvo que el Barça sea capaz de completar la operación de cesión antes de finalizar el mercado de enero. La única propuesta que convencería al internacional inglés es la blaugrana e, incluso, estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico. Todo depende ahora de que el Barça logre espacio salarial con alguna salida o más, ya que la de Ansu Fati, previsiblemente, no generaría prácticamente espacio salarial si se va cedido a un club español.

En Inglaterra ya empiezan a preparar el terreno para la continuidad de Rashford asegurando que el jugador no tiene ningún problema con su entrenador, Rúben Amorim, a pesar de que ha desaparecido de las convocatorias desde su llegada. La crisis del futbolista con su club viene de lejos y llegó a afirmar públicamente que estaba preparado para un cambio de aires y continuar su carrera fuera de Manchester. Ahora, no vería con malos ojos volver a entrar en el equipo si finalmente no le llega la propuesta deportiva que desea. Y esta sería la del Barça.

En las últimas semanas, varios clubs han contactado con Rashford. Principalmente el Milan y el Borussia Dortmund. Hubo tanteos de Mónaco y Marsella, pero Rashford no tiene intención alguna de recalar en la liga francesa. El futbolista tampoco ha visto claro estos proyectos, pero la opción del Barça, con la posibilidad de ganar títulos importantes y poder negociar su futuro a la larga, le apetecía más. También Rashford ha cerrado la puerta a firmar por un club de Arabia Saudí porque desea competir al máximo nivel y tener más opciones de seguir en la selección inglesa.

Rashford fue ofrecido al Barça hace ya semanas y el club blaugrana le manifestó su interés. Flick le quiere porque es un futbolista de muchísimo talento y que puede jugar en varias posiciones de ataque. Y está convencido de que tendrá minutos porque la temporada es larga y habrá bajas y bajones en ciertos momentos. El handicap es que el Barça necesita salidas y eso lo sabe Rashford. Si la puerta no se abre, va ganando enteros la opción de que siga en Manchester. Y en verano ya se verá.