Rashford y Cancelo dejan oficialmente el Barça tras finalizar sus cesiones

Este 1 de julio marca el inicio del nuevo curso futbolístico y, con él, el fin oficial de todas las cesiones de la pasada temporada.

En clave blaugrana, el movimiento es doble: Marcus Rashford y João Cancelo ponen punto final a su etapa como jugadores del Barça y regresan a sus respectivos clubes, mientras que Marc-André ter Stegen, Héctor Fort, Áron Yaakobishvili y Andrés Cuenca vuelven, al menos de forma provisional, a la disciplina azulgrana tras concluir sus préstamos.

Ter Stegen acaba su cesión en el Girona / AFP7

Rashford y Cancelo, situaciones opuestas

El primer caso es el de Marcus Rashford, que regresa al Manchester United después de que el Barça decidiera no ejecutar su opción de compra de 30 millones de euros. La incorporación de su compatriota Anthony Gordon, un perfil que Hansi Flick consideraba prioritario por su capacidad de presión y sacrificio defensivo, terminó cerrando cualquier posibilidad de continuidad para el extremo izquierdo inglés, que, por el momento, volverá a ponerse a las órdenes del conjunto de Old Trafford.

Distinta es la situación de João Cancelo. El lateral portugués vuelve oficialmente al Al Hilal, que ya le ha citado para iniciar la pretemporada en Arabia Saudí. Sin embargo, tanto el futbolista como la dirección deportiva azulgrana mantienen la voluntad de reencontrarse, esta vez mediante un traspaso. Después de dos etapas como cedido en el Camp Nou, el deseo es mutuo, aunque las elevadas exigencias económicas del club saudí mantienen la operación en un escenario complicado.

Joao Cancelo celebrando un gol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cuatro cedidos vuelven a Barcelona

En sentido contrario, el Barça recupera a cuatro futbolistas que finalizan sus respectivas cesiones, aunque ninguno de ellos tiene garantizada su continuidad en la plantilla.

El caso más relevante es el de Marc-André ter Stegen, que regresa tras su paso por el Girona, una cesión marcada por las lesiones que únicamente le permitió disputar dos partidos. Su futuro, no obstante, apunta lejos del Camp Nou, nuevamente en forma de cesión. El Ajax, dirigido por Míchel, mantiene muy avanzadas las conversaciones para incorporarlo como cedido, con el único escollo pendiente de definir qué porcentaje de su elevada ficha asumirá cada club.

También se reincorpora Héctor Fort, que tendrá la oportunidad de convencer a Hansi Flick durante la pretemporada. El técnico alemán quiere evaluarlo antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, aunque no se descarta su salida en forma de cesión o traspaso con opción de recompra, si el técnico alemán considera que necesita seguir acumulando minutos.

Héctor Fort celebrando un gol contra el Elche / EFE

Por último, regresan Áron Yaakobishvili y Andrés Cuenca, dos futbolistas formados en La Masia que vuelven tras completar sus respectivas cesiones en LaLiga Hypermotion. El guardameta húngaro, que jugó en el Andorra, apunta a salir nuevamente a préstamo para continuar su crecimiento.

Por su parte, el central español podría volver al Sporting de Gijón, club en el que militó en la segunda parte de la pasada temporada y donde dejó buenas sensaciones. De momento, ambos vuelven a ser oficialmente jugadores del FC Barcelona, aunque todo indica que su futuro volverá a resolverse lejos de la Ciudad Condal.