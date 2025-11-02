Rashford hace autocrítica a pesar del golazo: "Puedo hacerlo mejor"

El Barça recuperó sensaciones ante el Elche tras imponerse por 3-1 en Montjuïc, un encuentro en el que Lamine, Ferran Torres y Rashford firmaron los goles azulgranas. Pese a ver puerta y contribuir al triunfo, el atacante inglés se mostró autocrítico al término del partido.

“Intento dar lo mejor de mí. Hoy pude hacer las cosas mejor, pero estoy contento con mi inicio de temporada”, declaró Rashford ante los micrófonos tras el encuentro. “Tenemos que seguir siendo un equipo. Hemos trabajado duro para ganar. Vamos partido a partido.”

El delantero subrayó la importancia de la victoria, especialmente tras el tropiezo en la jornada anterior. “Sí, es una victoria muy, muy importante. Siempre es importante, después de una derrota, ganar el siguiente partido; eso es lo más importante. En general, estoy muy contento hoy. Por supuesto, la confianza es esencial en el fútbol, y la única manera de construirla es a través del trabajo duro y ganando partidos.”

Rashford también se refirió a la situación del equipo, que sigue arrastrando una larga lista de lesionados. “Es cierto que tenemos numerosas lesiones, pero esto es fútbol, y los mismos 11 jugadores no ganarán todos los partidos. Debemos seguir jugando como un quipo y demostrar espíritu de lucha y unidad.”

La conexión con sus compañeros

Rashford ha participado en los 14 partidos oficiales del Barça, 10 de ellos como titular, y ha ganado peso tras la baja de Raphinha. En los últimos tres encuentros, suma tres goles (dos ante el Olympiacos y uno contra el Elche) y una asistencia. En total, ya acumula seis goles –cuatro en Champions y dos en Liga– y siete asistencias. Unas cifras importantes, a pesar de que el delantero transmite la sensación de hablar un lenguaje futbolístico distinto al de sus compañeros.

Hasta ahora está haciendo cifras más por su talento natural que por en encaje natural con sus compañeros. El delantero parece que es consciente de esta situación pero asegura que está cada vez más cerca de lograr esa complicidad. “En mi opinión, si hago las cosas bien en el campo y con el equipo, siempre podré marcar goles y crear ocasiones. Mi objetivo es conectar con mis compañeros y sentirme en sintonía con ellos, y así es exactamente como me siento ahora.”

Con este triunfo, el Barça suma tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por el liderato, y Rashford, que sigue ganándose el cariño de la afición culé, deja claro que sigue tratando de ofrecer su mejor versión en el conjunto azulgrana.