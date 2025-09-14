"Rashford arrasará en el Barça, el barco del United ya pasó"

Marcus Rashford ha sido uno de los tres fichajes que ha oficializado el FC Barcelona, junto a los de Joan Garcia y Roony Bardghji. El futbolista inglés aterrizó en la capital catalana, procedente del Manchester United, en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026, con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros.

La llegada de Rúben Amorim al banquillo de los 'red devils' fue arrinconando al delantero hasta dejarle sin minutos y obligarle a salir en préstamo hacia el Aston Villa en invierno. El técnico portugués no contaba con él y el jugador priorizó la opción de recalar en el Barça.

Ahora bien, una vez termina la cesión, ¿qué será del futuro de Marcus Rashford? "Tengo la ligera sensación de que va a arrasar, de verdad. Porque lo conozco desde que tenía siete, ocho, nueve años; tiene un talento natural increíble. El barco del Manchester United ya pasó", comentó el exfutbolista Nicky Butt en declaraciones a MEN a través de BetMGM.

El exfutbolista del Manchester United, ganador de seis Premier Leagues y una Champions -la de 1999 en el Camp Nou-, entre otros títulos, también dijo: "Creo que en las últimas dos o tres temporadas ha demostrado que necesita cambiar de club, y creo que eso es algo que llega. Se han dicho muchas cosas sobre ciertos comportamientos y lo que sea que haya estado haciendo, pero no todo el mundo está hecho para quedarse en un club de fútbol toda la vida".

El '14' del Barça ha participado en los tres encuentros oficiales del club hasta el momento: fue suplente en la victoria contra el Mallorca y en el empate frente al Rayo Vallecano, mientras que en la remontada ante el Levante partió en el once titular. Esta noche, con total seguridad, volverá a sumar minutos en el partido que enfrentará a los blaugranas con el Valencia en el Estadi Johan Cruyff.