Rashford apunta al '9' y Balde podría ser la gran sorpresa en el extremo

Ferran Torres tampoco. El valenciano se resintió de sus molestias físicas y ni siquiera se ejercitó en la previa del derbi catalán contra el Girona. Causa baja y se convierte en la séptima ausencia del FC Barcelona junto a las de Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski. La parte ofensiva se ve especialmente tocada, si bien la buena noticia es que Lamine Yamal y Fermín López están para volver, aunque habrá que ver cuántos minutos les da el técnico alemán. El clásico está en el horizonte y arriesgar con jugadores tan determinantes puede poner los pelos de punta, pero tras dos derrotas consecutivas, derrotar al Girona (y después al Olynpiacos en la Champions League) se ha convertido en una necesidad.

Esport3

Aun así, varias son las opciones y las variantes de Hansi Flick y todas ellas, con sus pros y sus contras. Marcus Rashford apunta al '9', una posición que no le es extraña al inglés, pero que implica sacar al futbolista cedido por el Manchester United de la banda, donde mejor rinde. Las veces que el técnico alemán le ha probado en punta (en algunos momentos de la pretemporada y los últimos 20 minutos de Mallorca) no ha acabado de salir bien. Pero son 162 partidos en su carrera como delantero centro y sería la opción más lógica.

Todo indica que Hansi Flick no arriesgará con Lamine y Fermín de inicio, por lo que Roony Bardghji apunta a la titularidad por la diestra. El as que se guarda en la manga el entrenador alemán para que todo encaje en el complicado puzle de piezas sería colocar a Alejandro Balde de extremo izquierdo. Lo ha probado, según avanzó la Cadena SER, y habrá que ver si le ha convencido. Si no, tiene también la posibilidad de dar a Toni Fernández sus primeros minutos de la temporada.

La posición de Pedri

En el centro del campo también hay mucha tela que cortar. A pesar de que Pedri viene de mucha carga y el propio Flick, cuando se refirió a imprescindibles, recordó que “algún día tienen que descansar”, no parece que el derbi catalán vaya a ser este día. Sí que está en duda si mantiene su posición de interior, lo que daría muchos números a Dro de ser titular en la mediapunta, o por el contrario, opta por adelantarlo y dar cabida en el pivote a Marc Casadó.

Y en defensa, Flick tiene a todos disponibles, por lo que, en este caso, le toca descartar y elegir. Koundé y Eric se disputan el lateral diestro, el de Martorell también puede jugar de central, pero apunta a la pareja entre Araujo y Cubarsí, y si Balde adelanta su posición, Gerard Martín sería el lateral izquierdo.

La hora de la cantera: Dro y Toni, a punto

En la sesión preparatoria previa al derbi entre el Barça y el Girona, Hansi Flick citó a varios futbolistas del filial. Además de los porteros (fueron Diego Kochen y Eder Aller), y de los habituales Jofre Torrents, Dro y Toni Fernández, las grandes novedades fueron Juan Hernández y Xavi Espart. El turolense, que puede ocupar varias posiciones en el centro del campo y el ataque, y el lateral diestro de Vilassar están en un buen momento y podrían entrar en la lista. De todos los chavales, quien tiene más números de jugar es Dro, sin descartar el debut liguero de Toni, que jugó Copa del Rey el año pasado.