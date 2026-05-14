Rashford aprieta en los exámenes finales

No hay partidos de trámite para Marcus Rashford. El delantero inglés tiene en la cabeza continuar en el FC Barcelona después de un año de cesión en el que se ha sentido muy cómodo tanto en el club como en la ciudad. La difícil adaptación que acostumbran a tener muchos futbolistas británicos no ha ocurrido con Rashford, quien se está tomando la recta final de la temporada como si fueran unos exámenes finales.

Frente al Alavés fue el jugador que aportó mayor mordiente al ataque tanto jugando en la banda izquierda como en la derecha. El Barça se jugaba solo el honor y la opción de alcanzar los 100 puntos en la Liga. Retos ya menores una vez conquistada la Liga, pero el inglés se vació con la intensidad propia de un partido en el que hubiera en juego tres puntos importantes.

Rashford estuvo muy activo frente a los vitorianos / Valentí Enrich

El paso adelante de Rashford coincide con la lesión de Lamine Yamal contra el Celta. El equipo necesitaba entonces que otros futbolistas asumieran la responsabilidad de desequilibrar en ataque y mucho más con un Raphinha que aún salía de la lesión.

La cara opuesta de Roony

La apuesta por Roony Bardghji no funcionó. Flick le dio la oportunidad ante el Getafe y Osasuna, pero quien destacó fue Rasfhord entrando en las segundas partes. Ante el Getafe marcó un gran gol a la contra a pase de Cubarsí, mientras que en Pamplona puso el balón en la cabeza de Lewandowski para que marcara el tanto que sentenció la Liga.

Rashford se ganó a pulso ser titular frente al Real Madrid en el Clásico, donde anotó un gol de bandera de libre directo, mientras que ante el Alavés completó los 90 minutos mostrando una intensidad en el juego notable para ser un encuentro en el que el Alavés iba a tope con la obligación de ganar para salir del descenso. Rashford se peleó con la zaga vitoriana y fue quien les causó mayores problemas.

Rashford celebra su golazo frente al Real Madrid / DPA vía Europa Press

Desde luego, Rashford sabe que su futuro como azulgrana está en el aire. El club debe decidir si ejerce la opción de compra de 30 millones de euros. De lo contrario deberá volver a Old Trafford para continuar en el Manchester United, donde tiene contrato hasta el 2028.

Su sueldo

El gran handicap de Rashford no es tanto su precio como su salario. Con la clasificación del United para la Champions League, el inglés tiene un aumento de sueldo automático que le sitúa con un sueldo superior a los 18 millones de euros por temporada.

El Barça podría estar interesado deportivamente en que continuara, pero el salario se sale de órbita. El futbolista ha puesto mucho de su parte en el terreno de juego con 14 goles y 14 asistencias en 48 partidos oficiales, pero también debería renunciar a una ficha tan elevada si quiere que el Barça lo compre definitiva.

Michel Carrick podría repescar a Rashford para la vuelta del Manchester United a la Champions League / GARY OAKLEY

La decisión no es fácil cuando se habla de tanto dinero y el Manchester United contempla la venta de Rashford como una opción de mercado, se especuló con el Bayern de Múnich, o incluso se pueda quedar en la plantilla de Michael Carrick, quien se está ganando pasar de entrenador interino a definitivo.

A Rashford le restan todavía dos exámenes como azulgrana. Contra el Betis en el Spotify Camp Nou y el cierre de Liga en Mestalla ante el Valencia. Estará en el Mundial, donde puede revalorizarse y el United frotarse aún más las manos, pero en todo caso, la pelota está en el tejado del futbolista, quien quizá deba decantarse por las libras o asegurarse seguir disfrutando del fútbol.