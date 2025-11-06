Rashford se apaga en Brujas (y agita el debate)

Marcus Rashford (28 años) estaba siendo uno de los jugadores más decisivos del Barça en la Champions pero se apagó en Brujas. Esta temporada suma seis goles y siete asistencias en 15 encuentros, unas cifras convincentes que no han logrado silenciar el debate sobre su influencia en el equipo.

Ante el Brujas volvió a transmitir esta sensación de no terminar de entender los códigos del juego del equipo. Es una sensación recurrente: a pesar de marcar diferencias con jugadas individuales, parece jugar su partido.

Rashford trató de conectar con Balde, pero son dos futbolistas que tienden a despistarse con las vigilancias y los rivales lo están aprovechando con transiciones rápidas a la contra. Ante el Brujas la banda funcionó mejor cuando Balde entró por dentro con sus clásicas conducciones que cuando lo hizo Rashford, menos acostumbrado al juego de asociación.

Viejos hábitos "en un ambiente inconsistente"

Acostumbrado al juego de ida y vuelta de la Premier, transmite la sensación de jugar a una solo ritmo. Cuando recibe el balón, acelera siempre, trata de superar al rival y busca rápidamente la portería. Hay momentos que funciona más como un freelance que como un futbolista en un contexto colectivo. Es como si asumiera más un encargo puntual, jugadas ofensivas aisladas, que emplearse en dar continuidad o estructura a un equipo.

Es algo que también se traslada al juego defensivo, donde no está sumando en la presión alta. Al inglés le está costando orientarse bien y no tiene el hábito de ser constante cuando hay que replegarse en la emergencia. Son hábitos que no tiene porque en el United era la estrella y nunca le pidieron este tipo de sacrificios.

Es algo que se vio en uno de los goles del Brujas, que empezó con un córner a favor del Barça y terminó con una contra fulminante. Varios jugadores mostraron una falta de tensión alarmante para defender esa situación.

Entre ellos un De Jong, que pidió tras el encuentro que se deje de comparar al equipo con el de la temporada pasada. "Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera. Tampoco fuimos el mejor equipo de Europa entonces. Tenemos que mejorar porque tampoco ganamos la Champions y también encajamos muchos goles”.

Flick ya dijo en verano que el equipo tenía mucho margen de mejora en el control del juego y en la estructura defensiva. Ante el Brujas fue el equipo con más posesión de la jornada (74%), pero también el que concedió más situaciones claras de gol (un 2,23 de goles esperados).

Otra vez el Barça volvió a ser un equipo inestable y la única individualidad que lo salvó fue un Lamine Yamal muy mejorado. No fue la noche de un Rashford que sigue generando debate, aunque él mismo es el primero en hacer autocrítica.

Ya lo dijo ante el Elche: puede hacerlo mejor y está en pleno proceso tras años en otro entorno. "Siento que he estado en un ambiente inconsistente por mucho, mucho tiempo. Así que es aún más difícil ser consistente. Creo que la consistencia es lo que necesito traer a mi juego. Y sí, estoy buscando hacer eso”.