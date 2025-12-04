Los repudiados del United: Rashford y Antony se citan en La Cartuja

A Marcus Rashford le gustaría seguir los pasos de Antony y ser fichado por el Barça a final de temporada, como el Betis hizo con el brasileño este verano. Ambos futbolistas se ven las caras este sábado (18.30 horas) en la visita del FC Barcelona a La Cartuja y pueden explicarse las vicisitudes vividas en el Manchester United, cuando se vieron 'desahuciados' por un Rubem Amorim no los quiso ver ni en pintura. Antony ha encontrado un oasis en el conjunto verdiblanco, al que regresa tras perderse el derbi por sanción. Se ha convertido en un futbolista imprescindible para Manuel Pellegrini. Marcus Rashford, por su parte, consiguió su objetivo de vestirse de azulgrana tras la segunda negativa de Nico Williams y ser inaccesible la contratación de Luis Díaz. El extremo llegó por expreso deseo de Hansi Flick, que no pierde la esperanza de conseguir que el inglés ofrezca su máximo rendimiento.

La buena racha goleadora de Rashford sigue ante Olympiacos / Champions

Tanto Rashford como Antony se convirtieron en los dos nombres propios del pasado mercado veraniego en el ManUnited. Los dos tenían muy clara, una vez confirmada la continuidad de Amorim en el banquillo de Old Trafford, que debían buscarse la vida. Y los dos tenían muy claro dónde ir: el brasileño, al Betis, donde ya había jugado como cedido, pero sin opción de compra, en los últimos meses de la pasada temporada. Y el inglés, al Barça tras un préstamo al Aston Villa.

Amorim se cebó con Rashford

La salida de Rashford fue más dolorosa porque, al fin y al cabo, Marcus nació en Manchester y se crió como persona y futbolista como un 'Red Devil'. Ni más ni menos que 426 partidos oficiales y 138 goles para conquistar, entre otras cosas, la Europa League de la temporada 2016/2017 y dos FA CUP.

De Rashford llegó a decir Amorim que preferiría tener en el banquillo a un empleado del club que a un jugador que no diera el máximo. Le acusó de falta de actitud y de falta de compromiso. La 'cruz' fue irreversible.

Con Anthony, fue algo más benévolo el portugués, aunque a la práctica, el desenlace fue el mismo. Aseguró Amorim que el brasileño no se adaptaba al contexto físico que requería la Premier League, a pesar de que ya llevaba tiempo jugando desde que, en 2022, el club de Old Trafford pagó 96 millones de euros al Ajax por el extremo, convirtiéndose en ese momento en el segundo fichaje más caro de la historia del club tras Paul Pogba (105 'kilos') por expreso deseo de Erik ten Hag.

Marcus Rashford, contra el Elche / Dani Barbeito

Antony ya es 'Antonio de Triana'

Antony jugó 96 partidos con el Manchester United, en los que marcó 12 goles y repartió 5 asistencias. Tras impactar en su cesión al Betis, el club verdiblanco logró ficharle este verano a cambio de 25 millones de euros y un 50 por ciento de una futura venta. Tiene contrato hasta 2030.

Rashford y Antony coincidieron en 60 partidos entre septiembre de 2022 (el primero, con Ten Hag, fue un 3-1 al Arsenal con doblete de Marcus y un gol del brasileño) y diciembre de 2024, curiosamente también contra los 'gunners', aunque en Londres y ya con Amorim. La derrota por 2-0 y la condición de suplentes (Rashford jugó media hora y Antony, apenas diez minutos) son el mejor indicativo de que la situación ya era desesperada para ambos.

El delantero brasileño del Betis Antony dos Santos, durante un partido de Liga Europa del pasado 6 de noviembre. EFE/Julio Muñoz / EFE

Ahora, Antony triunfa en el Betis, se ha convertido en 'Antonio de Triana', ha marcado 15 goles en 39 partidos y ha dado 8 asistencias. Rashford trata de reivindicarse en el Barça, suma números más que dignos (6 goles y 9 asistencias) y aunque el regreso de Raphinha le quita muchas opciones, no pierde la esperanza. Eso sí, el sueldo y la opción de compra cercana a los 35 millones pesan como una losa.