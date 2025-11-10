Rashford, el amigo de Lewandowski y Lamine

Marcus Rashford sigue creciendo dentro de la plantilla del Barça. El delantero inglés completó en Balaídos un partido excepcional en ataque, además en un día en el que Lamine Yamal no pudo deshacerse de la pegajosa vigilancia de los defensores del Celta en el primer tiempo. El genio de Rocafonda volvió a su mejor versión tras el descanso, pero antes Marcus ayudó a encauzar un partido que estaba muy abierto.

Rashford se convirtió en un estilete desde el arranque del encuentro. No estuvo atinado en su primera ocasión de gol, y de hecho el tanto del primer empate del Celta llegó después de que el internacional inglés desaprovechara un mano a mano con Radu que podría haber puesto al Barça con 0-2. Sin embargo, este borrón no arrugó a Marcus, que acabó completando un magnífico partido y convirtiéndose en el origen de tres de cuatro de los goles del equipo en Balaídos.

Ya son 9 asistencias

Sus centros para el segundo y el tercer tanto de Lewandowski fueron impecables y el polaco los explotó al máximo; primero con un remate de primeras con el pie que se coló entre las piernas del guardameta; después, en el cuarto remachando de cabeza cambiándole el palo al cancerbero. Ya acredita 9 asistencias, que sumados a sus 6 goles le convierten en el delantero más eficaz de la plantilla en términos globales.

Entre ambas asistencias, Rashford fabricó otras tantas acciones que desarbolaron la defensa del Celta, especialmente la del tanto que firmó Lamine Yamal. Ilaix Moriba desvió el balón despistando a sus compañeros y facilitando que el de Rocafonda recibiera solo en el segundo palo; pero la acción de Marcus volvía a ser letal.

Aportación bien repartida

Un aspecto fundamental de la aportación del delantero cedido por el Manchester United es que está dosificando su caudal ofensivo. En ocho de los nueve últimos partidos en LaLiga, Hansi Flick ha contado, al menos, con un gol o una asistencia suya. Una aportación que es igualmente determinante en la Champions en la que ya suma 4 dianas y 2 asistencias. Sin embargo, esa producción quedó frenada en campo del Club Brujas.

Ahora, Rashford se incorporará a la concentración de la selección de Inglaterra con la que debe afrontar sendos duelos ante Serbia (13 de noviembre) y Albania (16 de noviembre). En el Barça, ha conseguido reactivar su carrera y regresar a los ‘pross’ por la puerta grande.

Está por ver qué sucederá cuando regrese Raphinha, pues el brasileño no solo es fundamental en el aspecto ofensivo, sino también a la hora de presionar y activar a sus compañeros en misiones defensivas. Hansi Flick tendrá que decidir entre ambos, o quizás opte por centrar la posición de ‘Rapha’ y mantener a Marcus, dado el rendimiento que está ofreciendo.