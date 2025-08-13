Rashford alucina con Pedri y los entrenamientos del Barça

Marcus Rashford ha concedido una entrevista al programa 'The Rest Is Football', dirigido por Lineaker, Shearer y Micah Richards, en el que ha explicado sus sensaciones en sus primeras semanas en el Barça. Hoy está previsto que se emita todo el material, pero de momento se ha publicado un pequeño avance con las impresiones del delantero.

Rashford reconoce estar disfrutando de sus primeros pasos en el conjunto azulgrana y destaca el impacto positivo de estar rodeando de un equipo con la juventud y el hambre de este Barça. Además resalta el estilo genuino del equipo y qué es lo que más le ha impresionado desde el principio con un nombre en la cabeza. "Sinceramente, es muy refrescante poder jugar con estos jugadores y jugar al fútbol con su propio tempo [ritmo] como hace Pedri, que creo que tiene solo 22 o 23 años".

Cuestionado por sus objetivos esta temporada, Rashford asegura que antepone los éxitos colectivos a sus logros individuales. "Espero tener una buena temporada individual, pero si tengo que escoger entre eso y ganar títulos, escoge ganar títulos".

Rashford también se muestra sorprendido con la intensidad de las sesiones del Barça y reconoce que le costó en los primeros entrenamientos. También por las condiciones climáticas de la gira asiática. "Aquí es muy intenso. Es difícil de explicar pero la pretemporada ha sido difícil; estaba cansado después de cada entrenamiento, el clima también influyó. Correr no es difícil, se trata más de practicar con el balón y mantener un nivel constante. En este sentido, la intensidad es más compleja".

El delantero inglés sigue pendiente de poder ser inscrito para el encuentro del próximo sábado ante el Mallorca. De momento, ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada y ha demostrado que puede ser útil tanto de extremo como de ariete. Las molestias musculares de Lewandowski, de momento, le dan más opciones como alternativa al polaco, aunque Ferran es ahora mismo el mejor posicionado.

En la banda izquierda Raphinha mantendrá su estatus de indiscutible tras firmar la mejor temporada de su carrera. Lo sabe Rashford, que tendrá que ir ganando protagonismo poco a poco en un equipo que ya estaba hecho cuando llegó este verano.