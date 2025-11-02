Rashford acelera su cuenta: seis goles y siete asistencias para empezar a volar

Marcus Rashford marcó el tercer gol del Barça contra el Elche, apenas unos minutos después de ver cómo le anulaban otro por fuera de juego de Fermín. Esta vez sí valió: el inglés recibió en la frontal tras un centro preciso del canterano –pase previo exquisito de Casadó–, se acomodó el balón con temple, controló y, cuando parecía que se quedaba sin ángulo, la clavó con la zurda por la escuadra. Un disparo de pura fe, de instinto, de esos que cambian el ritmo de un partido.

Eso es exactamente lo que le pide Hansi Flick: menos adornos, más filo. Que deje los regates imposibles y apunte al arco. Porque Rashford es eso, un cañón que busca puntería. Tiene piernas para correr, potencia para desequilibrar y un disparo demoledor, pero todavía está aprendiendo a leer e interpretar las jugadas dentro del engranaje azulgrana. Y se llevó el MVP ante el Elche.

Desde su llegada, ha participado en los 14 partidos oficiales del Barça, 10 de ellos como titular, y ha ganado peso tras la baja de Raphinha. En los últimos tres encuentros, suma tres goles (dos ante el Olympiacos y uno contra el Elche) y una asistencia. En total, ya acumula seis goles –cuatro en Champions y dos en Liga– y siete asistencias, cifras que explican por qué Flick insiste en darle continuidad.

Rashford celebra su gol contra el Elche / FCB

De Corea a Montjuïc

Su historia empezó con un aviso: un golazo en el amistoso de Corea ante el Daegu, el 4 de agosto. Luego tardó algo más en estrenarse oficialmente, con un doblete ante el Newcastle que sirvió para sellar la primera victoria en Champions. Desde entonces, su adaptación ha sido constante, a veces irregular, pero siempre con señales de crecimiento.

Tras toda una vida en el Manchester United, Rashford buscaba ser feliz en el Barça. Y lo está siendo. En el club también lo están con él. Los números hablan por sí solos, pero más allá de las cifras, hay una sensación general: el Barça ha encontrado en Rashford un cañón que cada día apunta mejor