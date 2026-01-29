Rashford, la gran alternativa a balón parado

El FC Barcelona goleó por 4-1 al Copenhague en la última jornada de la ‘fase liga’ de la Champions y, en consecuencia, logró el billete directo a los octavos de final. Pese a que el encuentro arrancó cuesta arriba tras el gol de Dadason en el 4', el equipo catalán se rehizo en el segundo tiempo. Rashford, que había salido desde el banquillo, puso la guinda al marcador con el primer gol de falta del Barça en el último año y medio.

Desde la salida de Leo Messi, que anotó su último tanto de libre directo el 2 de mayo de 2021 contra el Valencia en Mestalla, el conjunto catalán solo había marcado tres dianas de falta, unos registros impensables cuando el argentino formaba parte de la plantilla azulgrana. De hecho, en las dos campañas posteriores a la marcha del '10', el Barça se quedó a cero.

En ese tramo, el conjunto catalán sumaba 50 disparos de falta sin ver portería hasta que apareció Ferran Torres. El valenciano rompió la sequía el 16 de septiembre de 2023 contra el Real Betis en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Sin embargo, después de ese tanto, solo Lewandowski, el 30 de abril de 2024 contra el Valencia, y Pablo Torre, el 20 de octubre de ese mismo año ante el Sevilla, vieron portería con disparos de libre directo, ambos en la 'montaña mágica'.

"Las faltas se entrenan"

Por otro lado, los azulgranas no marcaban una diana de libre directo en Champions desde el 1 de mayo de 2019. Esa noche, en la ida de las semifinales contra el Liverpool, Messi puso el definitivo 3-0 con un lanzamiento magistral que se coló por la escuadra defendida por Alisson.

Pese a la sequía del FC Barcelona, los pupilos de Hansi Flick han reconocido recientemente que trabajan esa faceta. "Se entrenan. Soy uno de los que chutan las faltas, los córners. No tengo problema para asumir esa responsabilidad, pero a veces preferimos jugadas de estrategias. No hemos marcado, pero seguiremos entrenando. Depende de nosotros", explicó Dani Olmo en la rueda de prensa previa al duelo contra el Copenhague.

Rashford, que no jugó ni un minuto contra el Real Oviedo, acabó con el maleficio cuando el encuentro agonizaba. El inglés, un especialista en estas lides, recibió la falta en la esquina del área y él mismo asumió la responsabilidad. Con un chute sutil al primer palo, su lanzamiento superó la barrera y se coló en la guarida de Kotarski para marcar el definitivo 4-1 y cerrar la clasificación directa del Barça a los octavos de la Champions.