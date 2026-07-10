La rapidez con la que Anthony Gordon aprendió español: “Apenas me llamó el Barça, tardé alrededor de seis clases"

Anthony Gordon es un jugador muy inteligente. Así lo describen sus compañeros, que además de ser mentalmente muy avanzado, también es una gran persona. Su compañero de selección, Marcus Rashford, incluso lo ayudó a encontrar piso en Barcelona. Porque a Gordon no le puede caer mal a nadie. Es una persona trabajadora, divertida y muy profesional.

"Me felicitó en cuanto me vio. Me ha ayudado muchísimo. Estoy buscando casa y me ha dado información sobre el club, lo que me viene muy bien, ya que todavía no he estado allí. Me resulta difícil porque toda mi atención está puesta aquí y él me ha ayudado mucho", dijo.

El internacional con la selección inglesa se encuentra disputando la Copa del Mundo y está totalmente centrado con Inglaterra tras clasificarse a los cuartos de final. Su próximo rival fue Noruega, un partido complicado, con una gran responsabilidad, aunque Anthony ya se ha ganado la titularidad.

Gordon quiere implicarse nada más termine el Mundial

La pretemporada del FC Barcelona comenzará el lunes a las 9 horas de la mañana, aunque los mundialistas tendrán vacaciones después del torneo y se incorporarán de forma progresiva. Gordon quiere implicarse cuanto antes a la disciplina azulgrana, tiene ganas de integrarse y de conocer la ciudad.

En un video publicado por los 'Three Lions', Gordon explica que, nada más conocer que iba a fichar por el Barça, empezó a aprender español. "Con las clases que llevo aquí en la concentración inglesa, llevo un total de nuevo clases", afirma. No obstante, el ex del Newcastle siempre soñaba con jugador en el FC Barcelona y cuando llegó a 'Las Urracas', en las sesiones de fisioterapeuta con el madrieño Daniel Martí, ya hablaba español, e incluso catalán. "Hablaba un poco de español con el fisioterapeuta del Newcastle", explica, junto a su compañero Declan Rice.

"Cuando practicas, obviamente luego se vuelve un poco más fácil, pero es bastante difícil. Aprendes un idioma nuevo y enseguida intentas traducir todo el rato todo lo que estás pensando en inglés, al español, así que es muy duro", se sincera el extremo.

Gordon no ha marcado ningún gol todavía en el torneo pero espera hacerlo ante Noruega. No obstante, su aportación, asistiendo a Harry Kane, ya le valió 'oro' a Inglaterra.

Amante de los libros

En la presentación del Barça, desveló que es un gran amante de la lectura y que prevé crear un 'rincón' en el Barça. Entre las obras que más le han influido están los autores Tim Grover, Dan Carter, David Goggins, Tony Robbins y el exjugador de baloncesto Kobe Bryant.

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Considera que este tipo de iniciativa puede favorecer el aprendizaje continuo, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la cohesión del grupo, más allá del trabajo diario sobre el terreno de juego. Un auténtico crack.