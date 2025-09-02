Raphinnha, a las órdenes de Ancelotti

Raphinha fue el último internacional brasileño en llegar a la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la CBF tiene en la localidad de Teresópolis, en el estado de Río de Janeiro. Lo hizo de madrugada y, por la tarde, ya se ejercitó bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Brasil prepara su último compromiso en casa de las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial. No se juega nada, porque está matemáticamente clasificada. Sin presión alguna, recibirá en la madrugada del jueves al viernes a Chile, eliminado y sin opciones de ir ni siquiera a la repesca, en el único partido en el que Carletto podrá dirigir a la Canarinha en un estadio tan mítico como el Maracaná.

En la primera sesión con todos los convocados, Carletto no perdió el tiempo y esbozó el equipo titular que, en principio, pondrá en juego en dos días. A Raphinha le reserva el papel de centrocampista creativo: hará de '10', en una posición en la que ya ha jugado con Hansi Flick en el Barça, por detrás de un trío ofensivo inédito formado por futbolistas que esta temporada militan en la Premier League. Por la derecha actuará el ex palmeirense Estevão, que ha empezado el curso como un trueno en el Chelsea; su compañero en los Blues, João Pedro, que vive un momento de forma espectacular, será el delantero centro; y Gabriel Martinelli jugará por la izquierda, en la posición reservada para Vinicius Jr., que no ha sido convocado porque está sancionado y solo podría estar disponible para jugar el próximo martes en la altitud de El Alto ante Bolivia.

Raphinha tendrá como compañeros en la medular al doble pivote formado por Casemiro, a quien Ancelotti ha recuperado para la Seleção, y Bruno Guimarães (Newcastle).

En el sector defensivo hay novedades. Alisson, que va camino de disputar su tercer Mundial, estará bajo palos. La pareja de centrales la formarán Marquinhos y Gabriel Magalhães, que no estuvo en la primera convocatoria de Carletto porque estaba lesionado. Los dos laterales son teóricos suplentes. El exflamenguista Wesley, ahora en la Roma, estará por la derecha ante la baja por lesión de Vanderson. Y en la izquierda, todo apuntaba a que Caio Henrique (Mónaco) sería la apuesta de Ancelotti, pero finalmente se ha decantado por Douglas Santos (Zenit).

Brasil afronta esta fecha FIFA con muchas bajas. Carletto renunció a contar con el trío merengue, Éder Militao, Vinicius Jr. y Rodrygo, para darles descanso. Un criterio que, sorprendentemente, no ha aplicado con Raphinha. Además, se sumaron las bajas por lesión de Joelinton (Newcastle), Alex Sandro (Flamengo) y Matheus Cunha (Manchester United).

Ancelotti avanzó que utilizaría los partidos ante Chile y Bolivia como banco de pruebas para ver en acción a futbolistas que, en principio, no forman parte del núcleo ya definido para el próximo Mundial.

En la próxima fecha FIFA de octubre, cuando Brasil jugará contra Corea del Sur, en Seúl, y Japón, en Tokio, el entrenador italiano convocará a todas sus 'vacas sagradas'.

La Seleção realizará este miércoles la última sesión preparatoria en la Granja Comary. Antes, Ancelotti concederá una rueda de prensa, donde los medios brasileños seguramente le preguntarán por las últimas declaraciones de Neymar Jr., en las que mostró su malestar por no haber sido convocado. Después, la Canarinha se desplazará en autocar hasta Río de Janeiro, donde quedará concentrada en un hotel del barrio de Barra da Tijuca.