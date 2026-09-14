Raphinha lo vuelve a hacer: supera sus mejores números con el Barça

Cuando no son goles, son asistencias. O ambos a la vez. Raphinha 'engrosó' en el Ciutat de València sus fantásticas estadísticas con dos pases de gol (a Xavi Espart y a Lamine Yamal) y certificó que su arranque de temporada está siendo espectacular. Mucho más que el de la pasada campaña y que el de la 2024/2025 que, no olvidemos, fue el de su grandísima 'explosión' en el Barça. El capitán va camino de pulverizar sus propios récords.

La temporada 2024/2025, la primera con Hansi Flick en el banquillo azulgrana, quedará en el recuerdo, entre otras cosas, por ser la de la consagración de Raphinha. Ubicado en el extremo izquierdo pero con muchísimo protagonismo por todas las zonas de ataque, el de Porto Alegre firmó la barbaridad de 34 goles y 23 asistencias. Un total de 57 contribuciones de gol que parecían imposibles de superar. Pero el capitán azulgrana no tiene techo y va camino de conseguirlo.

Un '9' que también asiste

Y es que en solo 6 partidos, Raphinha ya va por las 11 contribuciones de gol, que son el resultado de la suma de los 8 tantos que lleva marcados (6 en LaLiga y 2 en la Champions League) y las 3 asistencias que ha repartido. De seguir esta progresión, sus números alcanzarían cotas estratosféricas.

Flick, junto a Raphinha ante el Levante / Gorka Urresola

Ante el Levante UD, Raphinha evidenció que pese a jugar ahora en la posición del '9', y por tanto, estar más enfocado de cara al gol, el de Rio Grande do Sul no ha perdido la capacidad de asistir a sus compañeros. Además del 'doblete' ante los 'granota', también hay que sumar la que dio a Karim Adeyemi en la goleada 0-5 al Elche para abrir LaLiga.

La temporada pasada, Raphinha estuvo condicionado por las lesiones y se quedó en 28 contribuciones de gol (21 tantos y 7 asistencias). Sin ser malos números, se quedó muy lejos de las 57 acciones clave de la 2024/2025.

Una ausencia injustificable

Pero incluso esta temporada su arranque ha sido mejor que el de hace dos campañas, cuando tras los 6 primeros partidos de la temporada había firmado 5 contribuciones de gol (3 goles más 2 asistencias), las mismas que el año pasado a estas alturas. Ahora, Raphinha lo ha superado con creces, doblando estos números.

Pedri felicita a Raphinha tras uno de sus goles durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Hansi Flick ha vuelto a sacar de Raphinha lo mejor del futbolista brasileño. Ya dijo el técnico alemán que "cuando está así, es uno de los mejores jugadores del mundo". Ha dejado atrás las recaídas en el muslo derecho y ha disipado de un plumazo las dudas que dejó el Mundial. Primer capitán del Barça, uno de los líderes del vestuario y futbolista que, por mucho que aporte, sigue siendo tratado injustamente por los que dan los premios. Su exclusión de la lista de 30 nominados a la lista del Balón de Oro es injustificable.