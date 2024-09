Raphinha: "Alguna vez pensé en irme"

Raphinha está en uno de sus mejores momentos con la camiseta azulgrana. Tras la victoria por 7 a 0 ante el Valladolid, el jugador culer anotó su primer hat-trick y demostró su gran estado de forma.

En una entrevista en el Tu Diràs de Rac1, el brasileño afirmó que se llegó a plantear salir del Barça tras un inicio complicado cuando llegó al club azulgrana. "¿Si me planteé irme? Sí. Los primeros seis meses fueron complicados para mí y mi familia. Después del Mundial mejoré y pude acabar bien la temporada. Me quedé más tranquilo, pero al inicio fue bastante difícil".

El propio futbolista declaró que le costó adaptarse en ese verano del 2022, cuando el Barça lo ficha del Leeds, llegando a pensar algunas veces en abandonar el club: "Mi adaptación me costó. Sabía lo que tenía que hacer, pero no que sería tan difícil a nivel personal. Alguna vez pensé en irme. El Barça es un club gigante y es normal que cueste. No estaba acostumbrado a esto, pero pasó rápido".

Nuevo capitán del Barça en medio de rumores

A todo esto, Raphinha afirmó que su enfado cuando salieron rumores de su posible salida de Can Barça. "Molesta ver rumores de salida, es normal. Cada día hay una noticia diferente y esto acaba molestando. Mi cabeza ha estado siempre aquí. Cada temporada pienso en hacerlo mejor que la anterior y demostrar que soy capaz de estar muchos años aquí. He recibido muchas ofertas, pero el mejor para mí es estar en el Barça".

El futbolista no se imaginó ser uno de los capitanes del club en medio de tantas noticias. "Lees que te irás, que el club no cuenta contigo, la prensa habla mal de ti... nunca me hubiese imaginado ser uno de los capitanes del Barça". El brasileño asegura que ser capitán "hace mucha ilusión y me dio mucha confianza", al ver que en el vestuario confían en él y sintiéndose importante en el equipo.

Diferencias entre Xavi y Flick

El nuevo Barça de Hansi Flick es otro del que acabamos viendo de Xavi. Raphinha ve en el técnico alemán una manera diferente de entender el fútbol que la que tenía el de Terrassa. "Trabajamos un poco más físicamente. Es normal, cada persona tiene sus maneras de trabajar. Xavi tenía una forma de pensar, centrándose en la pelota. Hansi tiene otra y cree que el físico nos ayudará más".

Raphinha es ambicioso de cara a su tercera temporada en el Barça y siente que el equipo tiene que ir a ganar todos los títulos posibles: "El objetivo mínimo es ganar la Champions. Tiene que ser este. Jugar en el Barça hace que el objetivo sea ganar todos los títulos. Si estás en un club como este y no te lo planteas, estás en el lugar equivocado".

El extremo afirmó la dureza de ser futbolista y de su lucha física y mental. "He tenido muchos momentos para rendirme, dejar el fútbol y seguir con mi vida. Es una profesión que te destruye", declara Raphinha. "He llegado a veces a casa y no sabía si por la mañana quería entrenar de nuevo. He llorado mucho, aquí en Barcelona también. Hago trabajo psicológico y es muy importante, todo el mundo debería de hacer. Entrar en una depresión y dejarlo todo es muy fácil", sentenció el jugador azulgrana, consciente de todo su camino para llegar hasta donde está.