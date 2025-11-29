Raphinha: "A veces soy pesado con mis compañeros, pero presionar es importante"

A pesar de solo jugar 60 minutos, Raphinha fue de los mejores jugadores del Barça. Se nota que el capitán brasileño está de vuelta y dio una asistencia a Olmo en el segundo gol azulgrana. En el primero también dejó a Lamine solo para marcar, pero al tocar la pelota, Lewandowski no se la contó. "No pasa nada, Lamine ha podido marcar. Lo más importante era poder empatar en ese momento", reaccionó el brasileño al conocer la noticia.

El extremo cada vez está más de vuelta y, tras estos minutos, se vuelve a sentir mejor, pero sabe que aún queda trabajo por delante para volver a su 'prime': "Estoy intentando buscar mi mejor versión. No estoy apto para jugar 90 minutos, pero cuando estoy, intento dar lo mejor. En la segunda parte he notado el cansancio. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi mejor versión. Yo intento dar lo mejor cuando estoy en el campo. Poder empezar en el 11 es algo que me pone contento. Quiero ayudar al equipo y me voy satisfecho".

Con Raphinha en el campo, el Barça presiona mejor. La influencia del brasileño es enorme sobre sus compañeros, aunque él mismo reconoce que a veces es demasiado insistente: "Yo siento que estoy siendo un poco pesado, a veces demasiado. Pero creo que presionar es importante. Seguro que dentro del campo mis compañeros a veces se piensan que hablo demasiado. Pero yo voy a exigir a las personas que pueden dar mucho más. Asumo la responsabilidad y en el vestuario nos abrazamos todos para celebrar la victoria", demostrando porqué es tan importante para Hansi Flick.

Raphinha, ante el Alavés / Dani Barbeito

Para el capitán, la presión es clave en su idea de juego y en la del equipo, por eso siempre lo da todo sobre el verde: "Siempre digo que la mejor defensa empieza en el ataque. Es lo más importante que podemos hacer para ayudar a la defensa. Intento presionar para facilitar el trabajo. Intento presionar para quitar espacio a los centrales del otro equipo y así recuperar la pelota más fácilmente. Es bueno que el equipo me siga en la presión, pero lo hago sin pensar. Solo corro para recuperar la pelota".

Finalmente, al igual que dijo Hansi Flick, Raphinha reconoció que el Barça no está jugando al mejor nivel, pero que lo más importante es ganar: "El míster ha sentido que podíamos hacer más en el campo; nosotros también lo sabemos. La sensación suya es esta. Que el equipo no está en su mejor versión, yo también lo creo y tenemos que mejorar muchísimo. Pero lo importante era ganar. Estoy seguro de que volveremos y ganaremos partidos ganando bien. Pero si hay partidos que ganamos jugando mal, me da igual, lo importante es ganar".

Olmo: "El equipo supo manejar bien la situación"

Otro gran protagonista del día fue Dani Olmo, que sumó su segundo doblete como jugador del Barça en el Spotify Camp Nou. El mediapunta de Terrassa valoró el encuentro ante el Alavés en los micrófonos de DAZN: "Sí, ellos tuvieron sus ocasiones. Al final, es un equipo que sabe aprovecharlas y que juega bien cuando encuentra espacios. Pero tenemos a Joan Garcia, que hizo un partido fantástico y ha aparecido cuando lo necesitamos, como Raphinha".

Aunque el partido no fue para nada fácil para los de Flick, ya que tuvieron que remontar el primer gol babazorro que llegó antes de que el reloj marcara los 60 segundos: "Nos ha pillado un poco por sorpresa el primer gol. Nos sorprendieron un poco. Nos tomaron desprevenidos desde la primera acción; el balón rebotó en el área. Pero creo que el equipo supo manejar bien la situación. Seguimos con la misma idea y por ahí la victoria", afirmó Dani Olmo.

La vuelta de Raphinha y Pedri dio un aire fresco al equipo necesario para volver al mejor nivel, algo que Dani Olmo celebró tras el encuentro: "Sí, estamos encantados de poder contar con el mayor número posible de jugadores. Estamos felices por el regreso de Rafa y Pedri; han vuelto antes de lo previsto. Tenemos muchas ganas de verlos jugar más."