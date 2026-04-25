Raphinha ve la luz al final del túnel en el Barça

No han sido días sencillos para la familia Días Belloli. Gestionar emocionalmente la lesión que se produjo en el amistoso con la selección brasileña en Estados Unidos ha sido bastante complicado. El Barça le dio unos días de descanso y los aprovechó para marcharse a Brasil y rodearse de los suyos para asimilar y digerir que no iba a estar con sus compañeros del Barça para el tramo decisivo de la temporada.

Raphinha dio ánimos a sus compañeros tras el partido / Valentí Enrich

A ese contratiempo hay que añadir que desde un sector del barcelonismo se ha criticado que el futbolista de Porto Alegre se empleara con tanta intensidad en un partido intrascendente. Aunque quizás los dardos deberían dirigirse a quien permite que se juegue un encuentro amistoso en la otra punta del planeta a las puertas de que los clubes se lo jueguen absolutamente todo y con toda la carga ya que llevan de tantos meses de competición.

Unos días en Brasil 'depurando'

En cualquier caso, Rapha pasó unos días en casa, en Brasil, acompañado de su hijo y de su mujer y también de sus padres y familia cercana y amigos con ese beneplácito del Barça. Regresó, acudió al Metropolitano para hacer piña con sus compañeros, sufrió en sus carnes una durísima eliminación de la Champions. Y puso el chip en regresar cuanto antes para poder sumar de cara a los últimos duelos ligueros para amarrar el campeonato.

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol ante el Newcastle United / Valentí Enrich / SPO

"Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", rezaba el comunicado del Barça del pasado 27 de marzo. Ha pasado casi un mes.

Ya trabajo de césped

Lo cierto es que el proceso de recuperación ha ido muy bien, mejor incluso de lo esperado. El jugador ha ido quemando etapas y, según ha podido saber SPORT, esta semana ha estado haciendo ya trabajo de césped a cierta intensidad. Todavía individual, como Marc Bernal. Evolucionando bien y poniendo el foco, si nada se tuerce, en incorporarse de forma parcial con el grupo probablemente a mediados de la próxima semana.

El objetivo era llegar al clásico del 10 de mayo. Y eso parece cada vez más seguro. Veremos si incluso puede tener unos minutos en Pamplona y entrar en la convocatoria, aunque es bastante improbable. Tras pasar uno de sus peores momentos como futbolista del Barça, sobre todo a nivel psicológico, Rapha empieza a ver la luz. Es una de las almas del proyecto Flick y su garra y su intensidad en la presión son vitales para un equipo que lo ha echado muchísimo de menos.