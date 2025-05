Raphinha: "La única persona que podía frenar mi marcha era Flick. Y lo hizo"

Raphinha, tras un año espectacular, con 34 goles y 25 asistencias, renovó su contrato con el Barça hasta el 2028. Antes de partir hacia Brasil, atendió a SPORT. Es un avance de la entrevista que podrán leer mañana y en la que habla de Hansi Flick, su temporada, el pasado, Lamine Yamal, la Champions...

Se va de vacaciones habiendo renovado su contrato hasta el 2028. ¿Cómo se siente?

Ya se lo dije al presidente cuando firmé la renovación. Me siento muy feliz. El club ha confiado en mí por segunda vez. Es especial y como jugador lo valoro mucho. Necesitas confianza porque es el lugar en el que trabajas. Es donde quieres estar y, cuando ves que la gente cuenta contigo, es algo especial. Le he agradecido la confianza. No digo que soy del Barça desde pequeño porque soy brasileño, pero desde que tuve como objetivo ser futbolista, sí quería jugar en el Barça. Poder estar aquí y ahora poder renovar mi contrato da mucha felicidad. Ojalá pueda acabar aquí mi carrera.

Y se va con 34 goles y 25 asistencias. ¿Esperaba estos números?

Con sinceridad, no lo esperaba. Los objetivos personales que tenía estaban por debajo de estos números. Lograr todos estos goles, dar todas asistencias y ayudar al equipo me hace muy feliz. Al final es hacer historia, ha sido la mejor temporada de mi vida, tanto en objetivos personales como a nivel de grupo.

Y eso que pensó en irse del Barça.

No lo pensé solo yo, mucha gente quería que me fuese de aquí. Muchos aficionados, quizá la directiva no estaba contenta con lo que estaba haciendo, mucha gente. Yo soy una persona que pienso que si no eres bienvenido en un sitio, mejor no estar en él. No tiene sentido dar con la cabeza en la pared. Tengo las cosas claras. Si no querían que estuviese aquí, me voy. Tengo objetivos personales, quiero jugar. Quizá antes de empezar la temporada pensaba que no jugaría, pero me conozco. Sé como me cuido, como me dedico a mi profesión y sé que cuando cambió el entrenador tenía una nueva oportunidad para demostrar mi potencial y mi manera de trabajar. Esto me hizo pensar en quedarme. El mister me había llamado y me dijo que contaba conmigo. Fue muy importante esa llamada porque me cambió la manera de pensar. La única persona que podía frenarme era él y lo hizo.