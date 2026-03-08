Raphinha: "No estoy tan tieso como algunos compañeros"

El Barça consiguió un triunfo muy trabajado por 0-1 frente al Athletic Club en San Mamés, gracias al gol de Lamine Yamal. El partido, marcado por la intensidad física y la presión de un rival siempre exigente, no se decidió hasta la segunda mitad.

Tras el encuentro, los jugadores hicieron hincapié en la importancia de gestionar la fatiga y en la relevancia de los tres puntos conseguidos. Raphinha fue suplente y no entró hasta la segunda mitad. “No estoy tan tieso como algunos puedan pensar. Al final, estaba volviendo de una molestia y tuve tiempo de descansar. Me siento bien; el cansancio del último partido es natural, pero seguramente hay jugadores que están más tiesos que yo”, comentó el brasileño, dejando claro que se encuentra en condiciones para los próximos compromisos. El extremo también valoró la dificultad de jugar en San Mamés, un estadio históricamente complicado para cualquier visitante:

“La verdad es que sabíamos de la dificultad de jugar aquí en este campo. Es un equipo de mucha calidad y con muchos jugadores que te pueden decidir un partido. Ha sido una buena victoria: son tres puntos importantes que nos permiten mantener la diferencia”, explicó. Por su parte, Fermín López reconoció la exigencia física del partido y la dificultad de recuperar en tan pocos días, destacando la necesidad de centrarse en el próximo compromiso europeo:

“Es muy difícil recuperarse con tan pocos días. Personalmente estaba cansado, pero ahora hay que recuperarse bien porque el martes tenemos otra batalla”, afirmó. El gol de Lamine Yamal, que definió con precisión tras una asistencia brillante, volvió a mostrar el talento del joven atacante y la capacidad del Barça para generar oportunidades en partidos tan complicados. Fermín y Raphinha coincidieron en que la victoria refleja el compromiso del equipo y su capacidad para sobreponerse a la fatiga física,.

Con este triunfo, el Barcelona refuerza su moral tras la eliminación copera y suma tres puntos de enorme valor en LaLiga, manteniendo la presión sobre sus rivales directos. Además, el equipo llega en buenas condiciones para afrontar el crucial duelo de Champions League ante el Newcastle United.