Raphinha, 'Taxi Driver'

La adaptación de Vitor Roque en el Barça está encontrando en la figura de Raphinha un claro aliado. Por supuesto, ayuda el hecho de que ambos sean los únicos dos brasileños de la plantilla, pero eso no quita el esfuerzo que está haciendo el ex del Leeds para acoplar de la mejor manera a 'Tigrinho'.

La realidad es que Raphinha y Vitor Roque no tenían, antes de conocerse en Barcelona, un gran bagaje juntos. No han coincidido en la selección brasileña porque en el único partido que disputó el ariete, el extremo no formaba parte de los convocados. En cualquier caso, ya desde el primer día a 'Rapha' le encomendaron la misión de cuidar del joven atacante. Por eso Roque se sienta a su lado en el vestuario -con Lewandowski en el otro para estar cerca del polaco-.

Al margen de 'mimar' a Vitor en cuestiones de vestuario o aclaraciones con algunas palabras, Raphinha también se está implicando en cuestiones más personales. Es decir, con algunos contactos o con cuestiones extradeportivas como por ejemplo consejos a la hora de elegir una zona de la ciudad para vivir. Un ejemplo de ello es el hecho de que el ex del Leeds ha ido varios días a recoger a Roque en su hotel para llevarle al entrenamiento. Vitor se siente así más arropado, no llega solo a las sesiones y además puede aprovechas los trayectos para ir perdiendo la típica timidez de los recién llegados.

Ya tiene el coche del club

Hay que recordar que todos los jugadores del Barça reciben un coche por parte de uno de los patrocinadores del club, pero este proceso requiere unos días y es por esto que Raphinha ha hecho de 'taxista' de su compañero, al que ha llevado de ida y vuelta a los entrenamientos. Ahora, eso sí, 'Tigrinho' ya tiene en su posesión el coche del club. Habrá que ver si puede conducirlo o no tiene aún el permiso de conducir.